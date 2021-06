En su momento, el nombre de Marcelo Gallardo sonó fuerte en España como posible estratega de Real Madrid o Barcelona. Sin embargo, nunca se concretó algo y siguió su camino con River Plate. Pero ¿tiene condiciones el DT argentino para llegar a un gigante de Europa? Según Samuel Eto’o, exatacante de los azulgranas, el técnico tiene el perfil para dar ese gran salto.

El dos veces ganador de la Champions League con los catalanes manifestó que el ‘Muñeco’ Gallardo tiene la capacidad de adaptarse a cualquier estilo. Entonces, por esa versatilidad, el camerunés cree que está listo para asumir un nuevo desafío, aunque le sorprende que no se haya producido.

“Lo hace bárbaro como cuando jugaba. Es un entrenador que apunta a equipos como Barcelona. Lo hace diferente a los otros entrenadores: tiene una idea europea y sabe mezclarla”, comentó el retirado goleador que actualmente tiene 40 años y hasta admitió que le hubiese gustado ser dirigido por el estratega de los ‘Millonarios’.

“Me sorprende que Gallardo todavía siga dirigiendo en la Argentina. Es un entrenador que ya tiene que dar el salto a Europa, pero no en cualquier equipo, sino a uno de los ocho mejores de Europa. Tiene la capacidad para dirigir a mi Barcelona”, comentó Eto’o en una entrevista con el programa De Fútbol se habla así.

Algunos recuerdos con Lionel Messi

Samuel Eto’o compartió con Lionel Messi en el primer equipo de Barcelona. El camerunés narró algunos capítulos que vivió con el goleador histórico de los azulgranas. Incluso, el retirado futbolista confesó que recibió el agradecimiento por parte del ’10′ y hasta le dio unos consejos cuando arrancó su camino en la profesional.

“Cuando juegas con un Dios es más fácil. En el fútbol no le hemos aportado casi nada a Leo. Hace un tiempo él me agradeció y dijo que, si no fuera por mí, él no iba a tener esa carrera, pero no porque yo le iba a enseñar a jugar, sino que yo como mayor tenía el deber de decirle las cosas, y él siempre me escuchó”, sostuvo.

“Cuando empieces a hacer goles vas a ser único, le decía yo cuando era joven. Muchos son muy buenos, pero no piensan en hacer goles. ¿Para qué jugamos al fútbol? Para marcar goles. Por eso todas las cosas que le dije a Messi me dan la razón. Hoy en día Leo hace un mínimo de 30 goles por temporada. Cuando Leo hace un gol me dan ganas de meterme al televisor y abrazarme con él”, cerró.





