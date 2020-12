Para muchos jugadores, entrenar con la filial del equipo puede ser sinónimo de algún castigo por parte del técnico. Sin embargo, el caso de Samuel Umtiti es diferente, ya que bajó al Barcelona B para ponerse a punto en la etapa final de su recuperación.

Luego de haber superado su lesión en la rodilla izquierda, el francés se fue a la filial del equipo para coger ritmo. Y así pueda ser elegido por Ronald Koeman cuanto antes debido a las bajas en defensa que tiene el plantel.

El miércoles, Umtiti completó su primer partido de entrenamiento con el Barcelona B frente al equipo juvenil. El defensa francés jugó 60 minutos, en dos tiempos de 30, sin ningún problema y dejando buenas impresiones.

Umtiti hizo dupla con Ramos Mingo y Arnau Comas, los dos centrales del filial que no pudieron viajar a Budapest al no estar inscritos en la Champions. Y aunque aún no se sabe cuándo volverá al primer equipo, la directiva catalán se mostró conforme con los resultados del día.

Como se recuerda, el defensor jugó por última vez el 27 de junio ante Celta de Vigo por La Liga. Si su evolucación es correta y rápida, podría ser parte de la convocatoria de Koeman para el duelo del fin de semana ante Cádiz.