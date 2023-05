El FC Barcelona rindió tributo a Sergio Busquets y Jordi Alba en un emotivo adiós en el mítico Spotify Camp Nou. Tras la victoria contundente (3-0) sobre el Mallorca, el escenario se convirtió en el epicentro de una fiesta memorable que también marcó el inicio de la transformación del emblemático estadio. En medio de esta trascendental ocasión, ‘Sergi’ rompió su silencio en una entrevista con ‘Catalunya Radio’, este lunes 29 de mayo, para revelar su destino.

El experimentado de 34 años, laureado con todos los títulos en el Barça, afirmó categóricamente que su trayectoria en Europa llega a su fin: “Mi destino estará fuera de este continente; no deseo competir con el Barcelona por un título importante”. Busquets evalúa propuestas tentadoras desde Estados Unidos, Arabia y otros destinos distantes de su actual hogar continental.

En cuanto a la perspectiva de reunirse con Lionel Messi, quizás en Arabia Saudí, expresó: “Me encantaría jugar junto a Messi, pero no funciona así. No es cuestión de unirnos simplemente. Ya sea con Andrés, Jordi... no somos una manada. Actualmente, estoy considerando entre 3 o 4 ofertas y espero tener claridad sobre mi destino y poder organizarme en un plazo de dos o tres semanas”, añadió el deportista.

El icónico portador del número 5 también compartió sus razones para dejar el club al término de la temporada: “Deseaba partir en un momento en el que fuera capitán, con un papel relevante. Hay múltiples factores en juego: la búsqueda de una nueva experiencia al jugar en otro lugar y la fatiga mental acumulada en los últimos tres años”. Una nueva ceremonia de despedida se llevará a cabo en el Camp Nou este miércoles a las 20:00 horas.

Así fue la despedida de Busquets en el Camp Nou

Este domingo, Sergio Busquets y Jordi Alba jugaron su último partido como futbolistas blaugranas en el Spotify Camp Nou. Xavi Hernández los incluyó en el once titular en el duelo ante Mallorca. En los últimos minutos del partido, con el 3-0 a favor, el entrenador decidió retirarlos del campo de juego y recibieron una ovación a su altura. Ambos fueron despedidos con muchos aplausos y cánticos.

Busquets jugó su último partido como blaugrana en el Camp Nou. (Video: D Sports)

Tras quince temporadas en el primer equipo del Barcelona, ‘Busi’ se va como capitán, tras ganar una Liga y una Supercopa de España ante el Real Madrid, como titular indiscutible en el cuadro de Xavi Hernández. Cabe destacar que tuvo una oferta de renovación, pero no la quiso aceptar. Jordi Alba vivió lo mismo. Ambos dieron sus mejores años al club y creen que es el momento de dar un paso al costado.

