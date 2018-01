La relación entre el Barcelona y Sudamérica es positiva. Un total de 84 jugadores del 'otro lado del charco' han pasado por las filas del cuadro catalán. Si bien no todos destacaron, la gran mayoría dejó una buena imagen en el que hoy es el puntero de la Liga Española.



La tabla la lidera Brasil que suma 35, con la contratación de Coutinho, los nacidos en el país de la samba en Barcelona. Aunque no todos destacaron, algunos ni jugaron partidos oficiales, los aficionados recuerdan con buenos ojos a jugadores de la talla de Neymar , Daniel Alves (2008-2016), Ronaldinho (2003-2008), Rivaldo (1997-2002), entre otros.



El segundo país sudamericano con más azulgranas es Argentina: 22 han sido los futbolistas albicelestes que vistieron la camiseta culé. De todos ellos, Lionel Messi se convirtió la gran estrella que desencadenó la revolución blaugrana. Mientras que otros grandes jugadores como Diego Armando Maradona o Juan Román Riquelme, no tuvieron un final feliz.



Messi, Suárez, Neynar La famosa MSN, que conformaban Messi, Suárez y Neymar, anotó 364 goles en tres temporadas para el Barcelona. | Foto: USI

En el resto del Sudamérica hubo 11 uruguayos, siete paraguayos, cuatro peruanos, dos chilenos, mientras que Bolivia, Surinam, Venezuela tuvieron un representante de esas tierras en el Barça cada uno.



Yerry Mina, flamante fichaje del equipo de Ernesto Valverde, será el primer colombiano que rodará el balón en el Camp Nou. Así, Ecuador y Guayana quedarían como los únicos países sin futbolistas en el Barcelona.