Barcelona lo tiene en la mira: el 'tapadito' para ser el reemplazo de Jordi Alba la siguiente temporada 

Jordi Alba viene teniendo un cierre de temporada más que espectacular. El zurdo español es considerado uno de los mejores laterales izquierdos del mundo y lo demostró en la semifinal de ida ante Liverpool, donde el primer gol del Barcelona nació de una jugada entre él y su socio ideal, Lionel Messi , para que Suárez hiciera estallar el Camp Nou.

Pero, a sus 30 años, se espera que el lateral tenga altas y bajas en las temporadas que se vienen, por lo que urge encontrar una alternativa para cuando el crack de la Selección de España no esté. Y ahí surge el nombre de Marc Cucurella , un canterano culé que juega en el Eibar y es seguido de cerca por los dirigentes azulgranas.



El defensa de 20 años viene teniendo una buena temporada en el equipo vasco, lo que le valió para volver a estar en la órbita del Barcelona por ser del gusto de Ernesto Valverde. Pero surge un inconveniente que podría retroceder el interés.



El jugador del Eibar viene siendo utilizado por su técnico José Luis Mendilibar como interior por izquierda, con más actividad en ataque que responsabilidad defensiva, lo que no deja de ser un plus, pero lo aleja de los caracteres que cualquier lateral debe tener: coordinación con el resto de la línea defensiva.



Por el momento, Barcelona renovó a Jordi hasta el 2024 y lo mantiene concentrado en lo que será el partidazo por la vuelta de semifinales de Champions League este martes ante Liverpool. El lateral va por su segunda 'Orejona'.

► ¿Se sumará a Firmino y Salah? La estrella del Liverpool que no entrenó con normalidad en la previa ante Barcelona



► ¡No lo quieren más! Hinchas del Inter de Milán piden la salida de Mauro Icardi por fotos con Wanda Nara



► El elegido: este jugador apunta a reemplazar a Salah en el Barcelona vs. Liverpool en Anfield



► ¡Más que merecido! Conoce los dos nuevos galardones que se entregarán en los premios 'The Best 2019'