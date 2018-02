El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde , ha admitido que a su equipo le ha faltado "algo de chispa" para sumar los tres puntos en el Camp Nou ante el Getafe (0-0).

El preparador del conjunto azulgrana ha apuntado que el resultado de este domingo demuestra que todavía queda mucha Liga, pues tras este empate el Atlético, segundo clasificado, se sitúa a siete puntos de su equipo.



"Nos ha faltado un poco de chispa para poder hacer algo más", ha resumido Valverde, quien ha lamentado las pérdidas de balón que su equipo ha padecido atacando.



En este sentido, el técnico azulgrana ha reconocido que el empate puede tener algo a ver con un último mes y medio de competición en el que su equipo ha disputado muchos partidos.



"Venimos de un mes con mucho ajetreo y esto entra dentro de la lógica. La lógica dice que no vas a ganar todos los partidos con la trayectoria que llevamos y siempre puede haber un tropiezo. Más aun teniendo en cuenta de que nos hemos clasificado para la final de la Copa del Rey y hemos jugado ante un rival que nos deja hacer pocas cosas", ha recordado.



En cualquier caso, el entrenador del Barcelona ha celebrado el descanso que tendrá su equipo con vistas a la próxima semana: "Teníamos esta semana marcada para intentar llegar con los objetivos cumplidos como fuera. Ahora podemos descansar, recuperar y afrontar el siguiente tramo con la ilusión que tenemos en la 'Champions' y en la Liga".



Entre los aspectos positivos del partido, Valverde ha destacado el buen rendimiento mostrado por el colombiano Yerry Mina y el francés Lucas Digne en el eje central.



"Es una noticia bastante positiva para nosotros que estos dos jugadores jugaran. Han estado bastante bien, hemos pasado pocos apuros. Al comienzo tenían que habituarse a ello y, según iba avanzando el partido, iban mejor. Estoy contento con ellos porque era una papeleta difícil para los dos y la han solventado bien", ha precisado.



Asimismo, Valverde se ha referido a la reaparición de Ousmane Dembélé, que, después de tres semanas lesionado, ha jugado la última media hora de partido.



"Es mejor intentar muchas cosas y que no te salgan a no hacer nada. Lo ha intentado y ha tenido menos fortuna que otras veces, pero es un primer paso", ha dicho sobre el delantero francés.



Tras este encuentro, el Barcelona regresará mañana a los entrenamientos y después tendrá dos días libres hasta el jueves, cuando empezará a preparar el partido liguero contra el Eibar. EFE