Barcelona no teme por la partida de Ivan Rakitic , un emblema de su volante, puesto que el PSG no puede pagar la cláusula de rescisión a los culés. ¿A cuánto asciende? 125 millones de euros que los parisinos pudiesen afrontar, claro, pero cuentan con los fichajes de Neymar y Kylian Mbappé, por lo que el ‘Fair Play Financiero’ asoma si es que realizan una contratación de locura en el mercado de fichajes. En ese sentido, la respuesta culé ha sido tajante: no venderemos a menos que suceda un caso parecido al de Neymar en el club.



Para asumir el fichaje de Rakitic, el PSG tendría que vender a varios jugadores, por lo que el croata puede encontrarse seguro en Cataluña. Con el inicio de la temporada en la Ligue 1, todo un proyecto no puede arriesgarse solo por un futbolista. En París reconocen la calidad del subcampeón del mundo, pero esperaban encontrar una mejor mirada del Barcelona.



Pero, ¿por qué lo sería? Las relaciones entre ambos clubes no son las mejores. PSG no quiso vender a Marco Verrati en su momento y Neymar fue llevado a París de la peor manera de relacionarse dos clubes de peso. ‘Ney’ pagó su cláusula y luego el PSG se la abonó, por lo que ahora recién debe tratar con el ‘Fair Play Financiero’ en el presente mercado.



Ni el interés por Adrien Rabiot podrá hacer que el Barcelona negocie. El volante galo es un interés del club, pero tampoco para negociar uno de sus titulares indiscutibles del equipo. Y no hay que olvidar que Rabiot quedaría libre en la próxima temporada y podría ir gratis.