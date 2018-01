La entrevista dio la vuelta al mundo. Por aquel entonces, Víctor Valdés era portero del Manchester United, aunque quedaba claro que su vida ya no estaba en el arco. Más de dos años después de aquella emotiva charla con el prestigioso presentador colombiano Marlon Becerra en la cadena RCN, el portero español le puso fin a su carrera como futbolista , y es cuando conviene recordar aquel crudo testimonio en el que cuestionó la vida irreal que llevan los futbolistas.

Todo empezó el 26 de marzo de 2014, el Barcelona goleaba al Celta, cuando un tiro libre, que no llevaba mucho peligro, terminó por marcar un antes y después en la carrera de Valdés: se lesionó la rodilla y desde entonces su vida dio un giro total.



"¿Si cambiaría algo? Sí, cambiaría el día en que me lesioné, de local contra el Celta. La maldita jugada empezó con que el árbitro cobró penal. Yo como capitán presiono, él lo consulta con el asistente y al final cobra tiro libre. Y en esa falta cambió mi vida, porque me lesiono. Si hubiese sido penal seguramente no me hubiese lesionado. Cambiaría que ese día yo no hubiese sido el capitán, porque sin el brazalete seguramente no hubiera ido a pedir que lo sacara del área. Nunca lo olvidaré", confesó en aquella entrevista con Marlon Becerra.

La principal enseñanza de la lesión

Pero fue precisamente el apartarse de los campos de fútbol lo que le permitió a Valdés una de las mayores enseñanzas de su vida, como él mismo señaló.



"Voy a dejar de lado a la gente que te deja solo, voy a dejar de lado que el mundo del fútbol te hace sentir un lisiado... pero voy a explicar una enseñanza que, gracias a Dios, viví: la lesión me hizo volver a sentir lo que es la vida no siendo futbolista. Me fui a Alemania para recuperarme, era difícil, pero yo lo iba a conseguir sí o sí y pasara lo que pasara. Los futbolistas vivimos una vida irreal. Afortunadamente, volví a la vida real, a pagar un café, a tocar monedas... y esa cura de humildad me ha servido ahora que he vuelto a la actividad como futbolista profesional. Yo vengo de tres meses en Augsburgo, de comprar mi billete de tranvía, de ir con muletas, de estar solo. Eso no me lo quitará nadie", relató el ahora exarquero en aquella charla para RCN.

No volvió a ser el mismo

Valdés, por entonces, jugaba para los de Old Trafford, pero Louis Van Gaal, técnico de turno, lo mandó a jugar con la Sub 21. El español luego pasaría por Standard de Liega y Middlesbrough, pero no pudo ser el mismo de aquella etapa con el Barcelona en la que ganó todo.



Internacional español en 20 ocasiones, Valdés formó parte de la selección que ganó el Mundial-2010 y la Eurocopa-2012, aunque siempre como suplente de Iker Casillas.



Fue con el Barcelona con el que consiguió sus mayores éxitos, incluidas tres Champions (2006, 2009 y 2011), seis Ligas (2005, 2006, 2009, 2010, 2011 y 2013), dos Copas del Rey (2009 y 2012) y dos Mundiales de Clubes (2009 y 2011).