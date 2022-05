El entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, aseguró en el acto de presentación del partido amistoso de este miércoles entre el Barça y la selección de jugadores de la A-League australiana, en Sídney (Australia), que confía en dar un buen espectáculo al aficionado del Accor Stadium.

“Mañana intentaremos dar nuestra mejor versión y que la gente disfrute del partido”, aseguró el técnico de Terrassa en un acto en el que estuvieron Dani Alves y Marc-André Ter Stegen, además de dos jugadores del equipo australiano y quien ejercerá de técnico, el exjugador Dwight Yorke.

Xavi cree que este partido es un “hito histórico”. “Es la primera vez que el Barça está aquí en Australia. Es un privilegio y un honor. Sydney es una gran ciudad, tengo buenos recuerdos de cuando gané una medalla de plata aquí en Sydney, en los Juegos Olímpicos”, añadió en declaraciones facilitadas por el club.

Por su parte, el lateral brasileño Dani Alves coincidió con su técnico. “Intentaremos que la gente que venga a vernos se lo pase bien, que es de lo que se trata el partido. Es un amistoso donde ojalá se pueda ver un partido bonito para los espectadores que vengan a vernos”, valoró.

“Es diferente para todos, visitar un sitio por primera vez siempre es especial. Un país con historia, estamos muy contentos de estar aquí representando a la institución”, aportó el veterano jugador culé.

También el portero Marc-André Ter Stegen calificó de “experiencia única” este duelo amistoso de postemporada. “Casi todos estamos aquí por primera vez, y queremos jugar este partido para ganarlo. Visitar ese país es especial para todos”, manifestó.

En la expedición azulgrana no figuran los lesionados Gerard Piqué, Eric Garcia, Pedri González, Nico González, Sergiño Dest y Sergi Roberto. Ni tampoco Riqui Puig y Óscar Mingueza, convocados por la selección catalana, y Martín Braithwaite, convocado por la danesa; Ferran Torres, al no tener la pauta completada de vacunación; y Neto Murara y Clemente Lenglet, que no han viajado con permiso del club.

Los futbolistas del filial Alejandro Balde, Álvaro Sanz, Arnau Tenas, Mika Mármol, Jandro Orellana y Antonio Aranda completan una convocatoria de 20 jugadores.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.