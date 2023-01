Xavi Hernández respira tranquilo después de alcanzar su primer título como entrenador del Barcelona. La victoria en el clásico ante el Real Madrid en la Supercopa de España ha cambiado el ánimo de los azulgranas, que venían de pasar un año y medio sin sumar un trofeo, casí en el mismo periodo que Lionel Messi se despidió del club. Pero el panorama cambió y ahora el DT quiere darle continuidad al éxito en la Copa del Rey.

Tras el triunfo en el Superclásico ante su clásico rival: el Madrid, y la consecución del primer trofeo de la temporada, el equipo azulgrana buscará prolongar las buenas sensaciones y avanzar en el camino hacia un nuevo título.

“Lo que nos va bien es tener la experiencia del Intercity para no fallar. Lo más importante es competir bien. Llegamos en el mejor momento de la temporada, pero eso no nos debe desviar de nuestros objetivos. Hay que hacer un buen partido para demostrar la superioridad que tenemos. Para nosotros es importante darle continuidad al éxito de la Supercopa”, comentó Xavi en conferencia de prensa previo al duelo ante AD Ceuta por los octavos de final del torneo español.

“Sé que hemos dejado una moral y una confianza para que los jugadores se lo crean. Había futbolistas muy jóvenes que no habían ganado nada con el club. A seguir trabajando, con la máxima humildad. A seguir jugando al máximo para que los títulos sigan llegando”, agregó.

En tanto, sobre el mal entendido de sus declaraciones al decir que el Barça había tenido suerte en el sorteo de la Copa del Rey, aclaró: “Me sabe mal porque intento ser respetuoso. Me refería a que tuvimos suerte con el sorteo. No quería faltar el respeto. Yo también he jugado en esas categorías. Nos va a costar. Le tengo un respeto tremendo al Ceuta, a su entrenador y a su afición. Lo dije por el tema de la categoría”.

Tiene una idea firme

Xavi también fue consultado sobre si dará descanso a algunos jugadores en el compromiso del jueves ante el AD Ceuta y dijo: “Lo hará Araújo y tal vez otro jugador. El resto, va a competir. No nos podemos relajar. Ya sabemos el camino. Hay que activarse, ser agresivos. Y mañana nos podemos quedar fuera, así que hay que ir con los cinco sentidos”.





