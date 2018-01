Mano evidente, pero, ¿suficiente para sancionarse como penal? El Barcelona pasó apuros para vencer al Alavés desde el principio hasta el final. Luego de la remontada con espectacular gol de tiro libre de Messi , a los 88 minutos la historia pudo tener otro desenlace si el juez del encuentro cobrarba penal a favor de los blanquiazules.

Ya en la recta final del partido, Ibai Gómez se encontró un balón suelto en el área que pudo conectar de gran forma; sin embargo, el remate, que iba en dirección al arco de Ter Stegen, se estrelló en la mano derecha de Samuel Umtiti. Todo el elenco visitante pidió penal, desde luego; los jugadores no pararon de reclamar, pero el árbitro Iglesias Villanueva dejó seguir la acción.



La mano fue clara, pero, ¿hubo penal? Según el exárbitro español, Juan Andújar Oliver, quien comenta los encuentros para el Diario Marca, el juez hizo lo correcto en no señalar la pena máxima.



"Hay mano de Umtiti en el remate de Ibai Gómez, pero es involuntaria, el central del Barcelona no puede apartarse. Acierta el árbitro en dejar seguir la jugada", explicó.

Tras la polémica se jugaron cinco minutos más, en los que el Barcelona pudo mantener la ventaja y quedarse con los tres puntos del partido, con los que llegó a 57 unidades y sigue como único y cómodo líder de la Liga Santander.