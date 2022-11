Barcelona vs. Almería se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Jornada 13 de LaLiga este sábado 05 de noviembre en el Spotify Camp Nou de España. El partido podrá ser visto desde las 3:00 p.m. (hora peruana) y será el último en la carrera profesional de Gerard Piqué. Los azulgranas buscan una victoria para no perder el paso hacia el primer lugar que ocupa Real Madrid. Por el lado de la visita, no han tenido el mejor inicio y quieren ganar para no alejarse. El partido podrá ser visto a través de la señal de ESPN y Star Plus para Latinoamérica. En España, la señal será DAZN y otra opción es Fútbol Libre TV online. No te pierdas todos los detalles y minuto a minuto en Depor.





Barcelona agradeció a Piqué y recordó uno de sus goles. (Twitter)





Barcelona vs. Almería: probables alineaciones

FC Barcelona: Ter Stegen; Bellerín, Piqué, Marcos Alonso, Balde; Busquets, Gavi, De Jong, Pedri; Dembélé y Lewandowski.

UD Almería: Fernando; Mendes, Babic, Ely, Akieme; De la Hoz, Robertone, Lázaro, Melero; Baptistao y Touré.





