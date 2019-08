"¿Cómo es?": el súper fichaje que Barça y Arsenal negociarán en el Trofeo Joan Gamper, según 'The Sun'

En la previa del Barcelona vs Arsenal , válido por el Trofeo Joan Gamper 2019 que se disputará en Camp Nou este domingo, los hinchas del club azulgrana han quedado sorprendidos por una noticia que tiene que ver con uno de los descartados de Ernesto Valverde para esta temporada. Hablamos del atacante brasileño Philippe Coutinho.

De acuerdo al diario inglés 'The Sun', el Arsenal aprovechará su visita al Camp Nou para preguntar por la situación de Coutinho. En Londres saben que con la probable llegada de Neymar, el ex Liverpool no verá minutos con el 'Txingurri' y quieren su préstamo por un año.



Luego de la compra del Nicolas Pepe por 80 millones de euros, el Arsenal quiere dar otro golpe en el mercado de fichajes con la incorporación de Coutinho. Los 'Gunners' saben que el brasileño no ha triunfado en el Barcelona, pero siguen creyendo en que su talento lo ayudará a resurgir en Inglaterra.

Coutinho llegó al Barcelona procedente del Liverpool. (Foto: Getty Images) Coutinho llegó al Barcelona procedente del Liverpool. (Foto: Getty Images)

Para el Barcelona, Coutinho vale por lo menos 120 millones de euros. Aunque viene de una mala temporada, en Camp Nou creen que en Europa hay clubes que pagarán dicho monto por su fichaje, pero hasta la fecha ninguno ha llamado a las oficinas del club. El Arsenal parece ser el club más interesado, pero no pagará semejante cantidad de dinero.



El jueves 8 de agosto será el día en que la Premier League cierre el mercado de pases. En el caso de que la conversaciones con el Arsenal no prosperen, Coutinho, el Barcelona y sus representantes deberán buscar otras opciones. El PSG parece ser otra alternativa.

Barcelona vs Arsenal

El partido entre Barcelona vs Arsenal , en el que Coutinho no estará presente, se jugará este domingo desde las 8 de la noche (hora en España). Los azulgranas aprovecharán este encuentro para presentar a su plantilla 2019-20 que incluye los fichajes de Antoine Griezmann, Neto y Frenkie de Jong. ¡Partidazo!

Barcelona vs Arsenal: horarios, canales y cómo ver el Trofeo Joan Gamper 2019 desde Camp Nou. Los horarios del Barcelona vs Arsenal por el Gamper.

► Neymar sonríe de nuevo: PSG y Barça ya negocian su préstamo, pero tendrá que hacer un sacrificio



► Con Neymar como protagonista: los futbolistas que aun no definen su futuro en Europa [FOTOS]



► Hizo berrinche: la razón por la que Pogba no fue a Cardiff con el United y que lo acerca al Real Madrid



► Los galácticos del galáctico: el XI de lujo que quiere Beckham en la MLS con James y uno del 'Barza' [FOTOS]