Barcelona vs. Athletic Bilbao EN VIVO, vía ESPN 2: Hora y fecha del duelo por la Liga Santander

Barcelona vs. Athletic Bilbao EN VIVO EN DIRECTO ONLINE GRATIS, vía ESPN 2: por la Liga Santander | FC Barcelona y Athletic Club se miden este domingo 10 de febrero desde las 14:45 horas (Perú y Colombia) en San Mamés en el segundo clásico en cuatro días pendiente de Leo Messi, en duda por unas molestias físicas que ya le impidieron ser titular en el Camp Nou ante el Real Madrid. Para ver fútbol en vivo, hay que engancharse a la transmisión de DEPOR en su plataforma web, con todos los goles e incidencias del encuentro.

Para el técnico Ernesto Valverde, su problema en el Barcelona vs. Athletic Bilbao aparte de Leo Messi, es suplir a Arthur Melo, que estará de baja durante un mes, después de romperse el bíceps femoral de la pierna izquierda. El brasileño es uno de los jugadores más en forma del FC Barcelona y Valverde tendrá que decidirse por Arturo Vidal, Carles Aleña o, incluso Coutinho.

Otra de las incógnitas será si Ousmane Dembélé, muy recuperado de sus problemas en el tobillo, recibe el alta o si Malcom, el mejor del Barcelona en el partido copero ante el Real Madrid, tiene continuidad. En defensa, Gerard Piqué, el jugador con más minutos en la Liga Santander , para fijo y Clement Lenglet o Thomas Vermaelen se juegan el otro puesto en el eje de la defensa. Jordi Alba será baja por acumulación de amarillas por lo que Nelson Semedo y Sergi Roberto se repartirán los laterales.

En la ofensiva del Barcelona , aun más incógnitas. Luis Suárez parece el único claro. Malcom podría tener opciones, como también Ousmane Dembélé, si es que recibe el alta, pero claro todo está en función de Messi.

El Athletic Bilbao , por su parte, espera recuperar las buenas sensaciones perdidas en la última jornada en Anoeta, donde se le quebró el racha de siete partidos sin perder, con 15 puntos sumados de 21 posibles, en el más clásico de los derbis vascos.

La ausencia de Aduriz en el Athletic Bilbao , ya es de varias semanas y se alargará aún un tiempo más, está siendo bien cubierta por Iñaki Wiiliams, el Mejor Jugador de Enero para la Liga Santander; la de Capa, solo para este partido, la podrá paliar Garitano con Oscar de Marcos, quien no pudo jugar en Anoeta asimismo por sanción.

Barcelona vs. Athletic Bilbao: Últimos partidos de la Barcelona

23/01/19 CDR Sevilla 2 - 0 Barcelona

27/01/19 PRD Girona 0 - 2 Barcelona

30/01/19 CDR Barcelona 6 - 1 Sevilla

02/02/19 PRD Barcelona 2 - 2 Valencia

06/02/19 CDR Barcelona 1 - 1 Real Madrid

Barcelona vs. Athletic Bilbao: Últimos partidos del Athletic Bilbao

13/01/19 PRD Athletic Club 2 - 0 Sevilla

16/01/19 CDR Sevilla 0 - 1 Athletic Club

20/01/19 PRD Villarreal 1 - 1 Athletic Club

27/01/19 PRD Athletic Club 1 - 0 Real Betis

02/02/19 PRD Real Sociedad 2 - 1 Athletic Club

Barcelona vs. Athletic Bilbao: ¿Qué canales transmitirán el encuentro por Laliga Santander?

Argentina ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Bolivia ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Canadá Radio Barca, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Canada, beIN Sports Canada, DAZN

Chile ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

China QQ Sports Live, PPTV Sport China

Colombia ESPN Play Sur

Costa Rica Sky HD

Ecuador ESPN Play Sur

El Salvador Sky H

Francia beIN Sports 1, beIN SPORTS CONNECT

Alemania DAZ

Italia DAZN

Japón DAZN, WOWOW, SportsNavi Live

México Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá Sky HD

Paraguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Perú ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

España Movistar+, Movistar Partidazo

Reino Unido Eleven Sports 1 UK

Estados Unidos beIN SPORTS CONNECT, Radio Barca, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS

Uruguay ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Venezuela ESPN Play Sur

Barcelona vs. Athletic Bilbao: ¿A qué hora es el partido?

México: 13:45 horas

Perú: 14:45 horas

Colombia: 14:45 horas

Ecuador: 14:45 horas

Estados Unidos: 14:45 horas(Nueva York, Washington, Florida, Chicago -1 hora, Nevada -3 horas, Los Ángeles -3 horas)

Venezuela: 15:45 horas

Bolivia: 15:45 horas

Argentina: 16:45 horas

Paraguay: 16:45 horas

Chile: 16:45 horas

Uruguay: 16:45 horas

Brasil: 17:45 horas

España: 20:45 horas

Italia: 20:45 horas

Francia: 20:45 horas

Japón: 04:45 horas (lunes 11 de febrero)



Barcelona vs. Athletic Bilbao: ¿Quiénes serían los posibles titulares del partido por LaLiga Santander?

FC Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet o Vermaelen, Sergi Roberto; Busquets, Rakitic, Arturo Vidal; Malcom, Luis Suárez y Coutinho.

Athletic: Iago Herrerín; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Beñat; Raúl García, Muniain, Córdoba; y Williams.