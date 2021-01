Ronald Koeman ha sorprendido y causado tristeza en los hinchas del Fútbol Club Barcelona al reconocer, en la previa del partido de LaLiga Santander ante el Athletic Club Bilbao, que el equipo azulgrana no está para grandes cosas en esta temporada. El entrenador neerlandés pidió “ser realistas” en cuanto a las expectativas que se tiene en sus dirigidos. Simplemente, no alcanzan el nivel para optar por las grandes competiciones como la Champions League.

“El Barcelona no está para ganar muchas cosas. Hay que ser realista y saber de dónde venimos, de los cambios que hemos hecho y de los jugadores jóvenes que hay”, dijo el entrenador del club de la Ciudad Condal en rueda de prensa telemática previa al partido frente a los ‘Leones’ en el Camp Nou.

Por otro lado, Ronald Koeman se ha referido al caso de Eric García y el informe de la secretaría técnica que recomienda ficharlo de inmediato. A juicio del extécnico de la selección de Países Bajos, el central del Manchester City llegará en el verano de 2021.

“He hablado con Pep para darle las felicidades por sus 50 años, pero no hemos hablado de Eric García porque no es mi trabajo. Sabemos que seguramente vendrá la temporada que viene y, si no es posible para este enero, lo aceptaremos y seguiremos adelante”, dijo el neerlandés.

“No sé si lo doy por perdido. Tengo que contestar como cada vez, que estoy para el partido de mañana. De momento no me interesa porque no es mi trabajo”, añadió.

Ya pensando en el rival de turno, Athletic Club, verdugo del Barcelona en la final de la Supercopa de España, Koeman destacó su trabajo en defensa. “Una cualidad del Athletic es sacar rendimiento en faltas, córners y sabemos que tienen mucha gente que va muy bien por arriba y hay que defender bien. Es su juego para buscar faltas en este sentido y será muy importante el árbitro”, comentó.





