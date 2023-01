No soportó sus declaraciones. José Juan Romero, entrenador del AD Ceuta, rival del Barcelona en los octavos de final de la Copa del Rey, respondió fuerte a Xavi Hernández, quien dijo que “por primera vez” el equipo ‘blaugrana’ tuvo suerte en los sorteos de emparejamiento. Estas palabras no cayeron bien en el equipo de la Primera RFEF de España, y el técnico de 49 años fue muy crítico con su colega durante una entrevista en el ‘Carrusel Deportivo’, de la Cadena SER.

“Creo que hemos tenido suerte en el sorteo por primera vez desde que soy entrenador aquí porque nos ha tocado el rival de menor categoría, pero esto va de demostrarlo”, aseguró Xavi Hernández, luego de que se confirmara que el Barcelona enfrentará al AD Ceuta en la Copa del Rey. Por supuesto, las palabras del DT no fueron bien recibidas en el club rival.

“Para mí no ha estado muy afortunado en su comentario. Podría haberlo dicho de otra manera. No me ha sentado bien a mí, a la entidad ni a nadie. Él ha tenido suerte y nosotros también. No iremos al partido a pedir camisetas, vamos a ir a por todas. Cuando acabe el partido ya veremos quién ha tenido suerte”, respondió fuerte José Juan Romero.

El técnico del AD Ceuta continuó criticando a Xavi Hernández: “A lo mejor él no sabe lo que cuesta a los equipos llegar a estas situaciones porque ha tenido un camino mucho más fácil como entrenador. Yo es que intento respetar mucho siempre, y como le doy tanto valor a las categorías inferiores, porque vengo desde la más baja, no me ha sentado bien”.

“Soy un admirador de Xavi, como futbolista para mí ha sido de los más grandes que ha habido en España, y me ha sorprendido. No me ha agradado”, concluyó el entrenador del AD Ceuta. Cabe destacar que Barcelona enfrentará por tercera vez en su historia a los ceutíes. Las anteriores veces fueron en 2001 y en 2010. En ambas situaciones pasaron los ‘blaugranas’.

Atlético de Madrid vs. Barcelona por LaLiga

Partido imperdible hoy en el Estadio Wanda Metropolitano. Atlético de Madrid vs. Barcelona por la fecha 16 de LaLiga Santander, desde las 3:00 p.m. (hora peruana). El partido se podrá ver por Star Plus, ESPN y Fútbol Libre para todos los países de América Latina. Los ‘blaugranas’ necesitan ganar para sacarle diferencia al Real Madrid en la lucha por el título.





