No le gustó ser sustituido. No había jugado bien en el Barcelona vs. Atlético de Madrid, pero aún creía que podía hacer algo en los minutos finales en el Wanda Metropolitano. Joan Félix no salió del todo ‘contento’ luego de que el ‘Cholo’ Simeone ordenara su cambio en reemplazo del español Vitolo, quien tampoco tuvo un buen encuentro en la jornada 15.

El conjunto rojiblanco alineó a Jan Oblak, en la portería; Kieran Trippier, Felipe Monteiro, Mario Hermoso y Saúl Ñíguez, en la defensa; Ángel Correa, Héctor Herrera, Thomas Partey y Koke Resurrección, en el centro del campo; Joao Félix y Álvaro Morata, en la delantera.

El Barcelona, por su parte, salió con Marc Andre Ter Stegen; Sergi Roberto, Gerard Piqué, Clement Lenglet, Junior; Frenkie de Jong, Ivan Rakitic, Arthur; Lionel Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann.

MÁS NOTICIAS DE FÚTBOL