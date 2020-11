Lionel Messi volvió a verse las caras con Antoine Griezmann 48 horas después de afirmar que estaba cansado de ser el problema de todo en el Fútbol Club Barcelona. El crack rosarino perdió la paciencia a raíz de las declaraciones del tío del delantero francés y originó todo un ‘terremoto’ en Les Corts.

Como era de esperarse, el reencuentro de los jugadores del Barcelona era lo más esperado del entrenamiento del equipo este viernes en la Ciudad Deportiva. Según reportan varios medios presentes en el lugar, el distanciamiento entre ambos futbolistas fue notorio.

Si bien ambos jugadores estuvieron juntos en el habitual rondo, no se les vio conversando ni intercambiando gestos a diferencia con sus otros compañeros. La frialdad dominó el reencuentro entre Griezmann y Messi dos días después de la raja del capitán culé.

Lionel Messi tras ser consultado por Griezmann: "estoy cansado de ser el problema". (Fuente GOL)

Para Koeman no hay problemas

No he visto en ningún momento que haya un problema. Son chorradas (tonterías)”, zanjó el técnico del Barcelona Ronald Koeman cuando le preguntaron por la relación entre Lionel Messi y Antoine Griezmann, en la víspera del duelo ante el Atlético en la décima jornada de Liga.

“Por un lado, puedo entender que Leo se cabrease. En mi opinión, hay que respetar mucho más a gente como Messi. Después de un viaje, preguntar a Messi sobre Antoine es una falta de respeto. Podéis crear polémica”, dijo Koeman a los periodistas.

”Yo no he visto en ningún momento que haya un problema entre los dos. Hay suficientes imágenes en las que se ve que trabajan bien. No soy partidario de buscar problemas. Alguien ha dicho algo y ese alguien no es cliente de Griezmann hace años. Son chorradas”, añadió.





