Una gran baja para el partidazo de este fin de semana entre Barcelona y el Atlético de Madrid por LaLiga Santander. El delantero uruguayo, Luis Suárez, volvió a dar positivo en el test por coronavirus (COVID-19) y se perderá el partido ante su exequipo, en el que estará su mejor amigo y compañero de mates, Lionel Messi en uno de los mejores encuentros del fin de semana.

El charrúa se sometió este miércoles a una nueva prueba PCR para conocer si quedaría apto para el partido ante el cuadro culé, pero volvió a salir positivo y finalmente no podrá estar en el encuentro, que se roba las luces de esta jornada de LaLiga post parón de selecciones.

Tanto el club como el jugador tenían la esperanza de que el resultado haya arrojado un falso positivo y que, tras una nueva prueba, se desestimara para poder estar presente en el duelo en el Wanda Metropolitano. Sin embargo, no podrá ser así para mal del ‘Cholo’ Simeone.

Como se recuerda, el delantero dio positivo el pasado lunes tras enfrentar a Brasil en el duelo por las Eliminatorias sudamericanas a Qatar 202. El jugador debía esperar 48 horas para volver a someterse a la prueba y así confirmar o desestimar los resultados, pero volvió a dar positivo.

El duelo era de los más esperados por la prensa española por ser el reencuentro entre el exdelantero y tercer máximo goleador de la historia del Barcelona contra su exequipo, sobre todo, por la forma cómo dejó Ciudad Condal con la llegada de Ronald Koeman.

Dolo de cabeza para el ‘Cholo’

El cuadro ‘Colchonero’ afrontará este duelo con varias bajas, sobre todo, en la delantera. El ‘Cholo’ no contará no solo con el uruguayo, sino tampoco con Diego Costa, que aún no está al 100% recuperado. Por su parte, la delantera estaría comandada por Joao Félix en compañía de Correa y Llorente.





