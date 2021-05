El Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha desestimado el recurso presentado por el Barcelona y ha confirmado la sanción de dos partidos impuesta a su técnico, el neerlandés Ronald Koeman, con lo que no podrá sentarse en el banquillo este sábado en el encuentro ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou. El duelo en feudo azulgrana es la última oportunidad de los catalanes para seguir peleando por LaLiga Santander.

Koeman fue expulsado en el minuto 66 del partido contra el Granada, disputado el pasado jueves, por dirigirse al cuarto colegiado con la expresión “vaya personaje”, según reflejó en el acta arbitral Pablo González Fuertes.

“No me he equivocado, según el acta del árbitro he faltado el respeto al cuarto árbitro y para mí no es así. Una falta de respeto es insultar. Hemos comentado diferentes jugadas que han pasado durante el partido con respeto. Que me diga cuáles son las palabras que he usado, ninguna de ellas ha sido fea”, explicó Koeman.

El técnico neerlandés cumplió el primer partido de suspensión en la pasada jornada ante el Valencia y completará la sanción en el trascendental choque frente al líder de LaLiga Santander, el Atlético de Diego Pablo Simeone.

Los ‘Colchoneros’ a la suyo

Diego Simeone continuó este miércoles, en el estadio Wanda Metropolitano, con la preparación de su equipo para el partido del próximo sábado contra el Barcelona sin José María Giménez, Renan Lodi y Thomas Lemar; los dos primeros en duda para el encuentro.

El internacional francés, que el martes se ejercitó con total normalidad, tuvo este miércoles trabajo alternativo, sin que el club haya informado de ninguna lesión, al igual que Giménez, que terminó el partido con el Elche con unas molestias -fue cambiado en el tramo final- y que no se ha ejercitado con el grupo en toda la semana, a falta de dos entrenamientos más antes del decisivo duelo del sábado.

En el caso de Renan Lodi, el lateral brasileño tampoco se ha entrenado en toda la semana y ya se perdió el choque del pasado sábado en el estadio Martínez Valero por una lesión muscular, sufrida hace una semana, con lo que es baja probable en el Camp Nou.





