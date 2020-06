España







‘Hecatombe’ en el Camp Nou: Setién sería destituido tras el Barcelona vs Atlético de Madrid y ya tendría reemplazo En España adelantan que el club azulgrana ya habría decidido que Setién no termine la temporada en caso sume otro tropiezo en el Barcelona vs Atlético de Madrid por LaLiga. Su relación con el plantel sería insostenible.