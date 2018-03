Un partidazo que detiene a toda España. Barcelona tendrá que sudar por el título de la Liga española después de todo. El club catalán recibe el domingo al Atlético de Madrid en un partido de gran importancia para el campeonato.

Barcelona, que viene de tres empates en sus últimos cinco partidos, defenderá una ventaja de cinco puntos sobre el Atlético, que ha ganado ocho seguidos en todas las competencias.



“Es un partido atractivo en el que los tres puntos valen mucho”, dijo el sábado el técnico barcelonista Ernesto Valverde. “Son puntos importantes por lo que significan. Aún quedaría un mundo para el final de la Liga. Nos lo tomamos como si fuera el último partido, como si fuera una final, porque es como hay que preparar los partidos contra el Atlético”.



Un mes atrás, Barcelona tenía una ventaja de 11 puntos y parecía tener el camino despejado hacia el título.

Ahora necesita una victoria para restaurar su margen y poder concentrarse en el duelo de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones contra Chelsea.



El partido contra el Atlético siempre fue visto como un duelo batallado entre los dos mejores equipos de la temporada en España, pero cuyo resultado probablemente no tendría impacto en la pelea por el título. Ahora el cetro pudiera estar en juego.



“El partido se resolverá como todos los partidos que jugamos ante ellos, por detalles”, dijo el técnico del Atlético, Diego Simeone. “Jugamos ante un equipo que está haciendo una temporada fantástica”.



Los colchoneros llegan en gran forma, con 16 goles anotados al encadenar seis victorias en la Liga y encajando solamente dos, ambos en los minutos finales del triunfo 5-2 sobre Sevilla.



Barcelona, en contraste, anda en un momento flojo, aparentemente agotado por su marcha a la final de la Copa del Rey y el partido de ida de octavos de la Champions.



Barcelona empató 1-1 con el débil Las Palmas, tras ser maniatado 0-0 por Getafe y 1-1 por Espanyol.



El partido del domingo enfrentará al ataque más prolífico de la Liga con la defensa más férrea.



Impulsado por los 23 goles de Lionel Messi, Barcelona encabeza la liga con 69 dianas, además de tener la segunda mejor defensa, que solamente ha permitido 13.



Tratando de frenar a Messi estará el arquero Jan Oblak, que solamente ha tolerado 11 goles en 26 jornadas.



“Teniendo a un futbolista como Lionel no hay estrategias”, dijo Simeone sobre su compatriota argentino.



Aunque no en forma tan excepcional como Messi, el astro del Atlético Antoine Griezmann anda en una excelente racha. El delantero francés rubricó una tripleta contra Sevilla el domingo pasado y anotó cuatro goles contra Leganés el miércoles.



“Preferiría que se guarde los goles para otra ocasión”, dijo Valverde. AP