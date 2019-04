"Me ca** en la...": Diego Costa fue expulsado por insultar al árbitro en el Barza-Atlético [VIDEO]

El delantero hispano-brasileño no alcanzó a acabar el primer tiempo. Un expulsión absurda lo dejó fuera del partido a los 28 minutos. El goleador 'Colchonero' podría padecer una larga sanción tras lo que le dijo al árbitro.

"Me cag* en la pu** que te pa...". Así, sin ningún tipo de remordimiento, Diego Costa encaró al árbitro tras un cobro que el nacido en Brasil no consideró como tal. El colegiado no aguantó la bravuconería con la que el jugador lo 'pechó' y terminó por mostrarle la roja apenas a los 28 minutos del primer tiempo.



El Barcelona-Atlético de Madrid por la jornada 31 de LaLiga comenzó con todo tipo de acciones: entre jugadas, ocasiones de gol, polémicas y expulsión. El partido promete.



Colchoneros y azulgranas se miden en una semana complicada. Barcelona buscará una victoria que sirva, no sólo para amarrar la Liga, sino también para llenarse de moral ante el compromiso en Mánchester.

