Humildad en el Barça: Valverde no ve sentenciada la Liga Santander ni ganando en Camp Nou

En la previa del partido entre Barcelona y Atlético de Madrid , por la fecha 31 de Liga Santander 2019 , Ernesto Valverde aseguró este viernes que no ve el campeonato sentenciado ni en el caso de que este sábado ante los 'Colchoneros' su equipo consiga la victoria, aunque admitió que "ganar seria importante".



En la víspera del partido que puede determinar la suerte del campeonato -a falta de ocho jornadas para el final, el Barcelona tiene ocho puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid-, el técnico azulgrana advirtió de que en enero "muchos ya daban la Liga por sentenciada".



"No es una distancia definitiva", insistió Valverde, quien se remitió a "las matemáticas" para cerrar el campeonato, y comentó que para este sábado no podrá contar con Ousmane Dembélé, lesionado muscularmente hace tres semanas.



"No va a estar mañana, eso seguro. No sabemos si estará el miércoles (en Old Trafford en partido de la Liga de Campeones), pero no somos partidarios de arriesgar. Estamos dentro de los plazos de recuperación", añadió el técnico extremeño.

El Barcelona vs Atlético de Madrid de este sábado se llevará a cabo en el estadio de Camp Nou. El partido está programado para la 1:45 de la tarde (hora peruana y 8:45 p.m. en España) y será transmitido para toda América Latina a través de la señal de DirecTV, TDN en Mexico y Movistar Partidazo si te encuentras en España.

► Ni lo miren: el presidente del Barcelona reveló cuánto tiempo quiere a Lionel Messi en el equipo



► ¿Cada vez más cerca del Real Madrid? El guiño de Zinedine Zidane a Eden Hazard en conferencia



► ¡'BOMBAZO' CON MAYÚSCULAS! Miguel Trauco no continuará en Flamengo tras la Copa América



► ¡Nooo! Christian Cueva muestra preocupante estado físico tras derrota de Santos