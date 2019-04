¡Pero cómo lo hizo! La brutal tapada de Jan Oblak con una sola mano tras gran remate de Coutinho [VIDEO]

El Barcelona y el Atlético de Madrid empatan a cero al descanso del encuentro liguero que se disputa en el Camp Nou, donde el hispano-brasileño Diego Costa fue expulsado por una supuesta desconsideración al arbitro Jesús Gil Manzano.



En un primer tiempo parejo en el que el equipo local gozó de dos ocasiones claras de Jordi Alba y Philippe Coutinho, el guión del encuentro cambió cuando en el minuto 28 el colegiado mostró una roja directa a Costa por la vehemente queja del delantero del Atlético de Madrid.



El Barcelona tiene una ventaja de ocho puntos sobre el Atlético de Madrid, segundo en la tabla, que se reduciría a cinco si los visitantes logran ganar en el Camp Nou. Sin embargo, el rojiblanco nunca ha vencido como visitante al equipo catalán por La Liga Santander 2019 desde que Simeone se hizo cargo del club en 2011.



En la previa del Atlético de Madrid vs Barcelona Diego Simeone pidió a sus jugadores mostrar su mejor versión en un crucial choque por el título. "Si ganamos mañana pero no los siguientes partidos, no vale de nada. Tenemos que mostrar la identidad que tiene este equipo", dijo el 'Cholo' en la rueda de prensa.



