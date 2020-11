Ronald Koeman y Joaquín Sánchez se volverán a ver las caras este sábado en el duelo que sostendrán Barcelona y Betis por la fecha 9 de LaLiga Santander. Y en la previa del partido entre catalanes y andaluces, el entrenador neerlandés ha respondido las declaraciones que el veterano volante dio en su contra por el pasado que tuvieron en Valencia.

“Entiendo que es un tema muy interesante para ustedes (prensa), pero no me mojo. Si quiere hablar más es su problema, pienso y estoy metido en el partido, no en cosas individuales o del pasado que pasaron hace muchos años, aunque ya sabemos que Joaquín habla bien”, dijo Koeman en rueda de prensa telemática.

El histórico jugador del Betis, preguntado hace unos días por su relación con Koeman en el Valencia, reveló que fue una de las peores experiencias en su carrera. El volante llegó a declarar que “no ficharía ni de utilero” del entrenador del Barcelona.

“No fue la experiencia más bonita de mi carrera deportiva, no fue agradable. Pero como siempre digo: uno tiene que vivir de todo y aquello pasó en aquel momento. No quiero hablar de este tema porque sinceramente me duele lo que pasó allí. Lo pasé mal”, dijo.

Ronald Koeman llegó al Barcelona en reemplazo de Setién. (AFP)





Más de la conferencia de prensa de Koeman

Por otro lado, el entrenador del FC Barcelona aseguró que la actitud de Lionel Messi es “muy buena” y que no entrará en polémicas, después de que se difundieran unas imágenes en las que el argentino aparecía andando en los últimos instantes del partido ante el Dinamo de Kiev.

“Hay imágenes... A mí también me sacan sentado o cabreado. No estoy de acuerdo”, insistió el holandés.

Cree Koeman que “a cualquier jugador” le pueden “sacar una imagen andando”. Comentó que no la ha visto ni le interesa y destacó la buena actitud del argentino. “Si queréis montar polémica es vuestro problema, yo no entro”, respondió a los periodistas.





