Dani Alves, reciente fichaje del FC Barcelona, aún no ha podido debutar a causa de que el elenco culé recién podrá inscribirlo a partir del 1 de enero, por lo que el brasileño no puede jugar encuentros hasta el próximo año. En esta ocasión, el lateral tendrá la oportunidad de representar a los blaugranas en la Maradona Cup, duelo de carácter amistoso donde se medirán ante Boca Juniors y del cual habló ante las cámaras. Sin embargo, un insólito accidente se produjo mientras el defensor dialogaba con los periodistas en la sala de prensa. Fiel a su estilo, el ex Sao Paulo hizo reír a todos los presentes con una peculiar broma.

La luz se cortó por unos segundos y el jugador blaugrana, lejos de asustarse, comenzó a reírse y contagió a las personas que estaban escuchándolo mientras cantaba la famosa canción del “Cumpleaños feliz”. Ante un suceso algo extraño, el futbolista distendió a toda la sala gracias a su buen humor.

Pese a que su incorporación fue criticada por muchos aficionados, el defensor se ha sumado a las filas del Barça para darla esa experiencia que los jóvenes necesitan. Ante ello, el futbolista compareció en rueda de prensa por el duelo de los ‘culés’ ante el ‘Xeneize’ que se llevará a cabo el día de mañana.

“Estoy hasta nervioso después de tanto tiempo sin poder jugar, sin poder defender al club y al equipo. Llegó el reto más importante de mi carrera, por todo: cómo se dio la situación y cómo está el club. Los retos están para los que no los temen. Intentaremos hacer lo mejor por este club y este escudo”, reveló.

“Pienso que hay que aceptar cualquier reto. Nos toca la Europa League y nos toca cada vez que nos ponemos la camiseta del Barça defender la historia y la grandeza de este club. La historia dice que es un club muy resiliente. Es como el día de mañana, es importante, no es la competición, sino el respeto por la camiseta juegue la competición que juegue. Hay que ganar y nos prepararemos para ello”, agregó.

Cuestionado sobre el duelo con Boca Juniors y la afición local, reconoció que lo único que le importa es saltar al campo: “Para mí, jugar siempre es especial. No tengo mucha relación con la gente de aquí, pero trataré de hacerlo lo mejor posible. Se trata de homenajear a uno de los mejores del mundo y es especial”.

La previa de Barcelona vs. Boca Juniors

Este encuentro amistoso fue pactado por ambas instituciones en homenaje al histórico futbolista argentino quien en el mes de noviembre, cumplió un año de fallecido. Podrás vivir el encuentro por nuestra web.

En total, son 10 los partidos en los que Barcelona y Boca Juniors se enfrentaron, con cinco victorias para Boca y cuatro para los catalanes. Históricamente, estos clubes se han visto las caras en el marco del Trofeo Joan Gamper, al que el ‘Xeneize’ ha sido invitado en numerosas ocasiones.

El plantel del Xeneize salió en un vuelo desde Buenos Aires el lunes. Sebastián Battaglia convocó para el viaje a los mismos 23 futbolistas que participaron de la citación en el duelo contra los santiagueños, y agregó a Norberto Briasco, Rodrigo Montes y Jorman Campuzano.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.