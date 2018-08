Una perla del argentino, como si hubiese salido de otro partido y no un amistoso como el Trofeo Joan Gamper. A los 38 minutos del Barcelona vs. Boca Juniors , Lionel Messi marcó un golazo para todos los aficionados del Camp Nou. Una sutileza del argentino, una que seguro recordará el hincha de Boca y el portero Esteban Andrada, el ex Lanús. Una delicia de Leo.



En el primer tiempo del duelo, un error de un jugador de Boca Juniors fue aprovechado por Lionel Messi , quien tomó la pelota y condujo el balón hacia la portería xeneize. Fiel a su estilo, el delantero argentino se llevó jugadores en el camino y cuando tenía mano a mano a Andrada, ahí decidió sombrearle el balón para poner Barcelona 2 Boca Juniors 0.



Andrada se había lucido con una extraordinaria tapada ante un tiro de media de Philippe Coutinho, pero minutos después recibió el baldazo de agua fría. Primero el de Malcom y posteriormente la genialidad de Lionel Messi para un Camp Nou repleto de hinchas.



Barcelona debuta este sábado ante el Alavés en el mismo Camp Nou por la primera jornada de La Liga Santander. Messi ya calentó el pie, ahora esperar marcar oficiales para la temporada 2018-19. Ya no está Cristiano Ronaldo, tiene el camino fácil en La Liga.