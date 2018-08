Habla como si lo hubiese hecho toda la vida. Ya no luce como aquel chico que no sabía qué decir delante de las cámaras en una entrevista. Antes era tímido y parco, ahora luce como todo un líder. En la previa del Barcelona vs. Boca Juniors , Lionel Messi dio sus primeras como capitán oficial culé. Y, obviamente, el delantero emocionó a todos los hinchas en medio de la celebración del Trofeo Joan Gamper. Nace una nueva faceta del ídolo del Barza.



Lionel Messi habló por primera vez como capitán del Barcelona e indicó que se extraña la presencia de Andrés Iniesta, quien antes llevaba la cinta por él. Messi dijo que ha aprendido de varios capitanes en el equipo, como también lo han sido en su momento Xavi y Puyol. Ahora es el turno de Leo, quien habló de la misión de ganar la Champions League 2018-19.



Messi fue el más aplaudido por el público catalán y argentino, mucha presencia de hinchas de Boca Juniors. Asimismo, Arturo Vidal también recibió varios aplausos. El volante chileno parece que será suplente en el equipo culé, pero el fanático le tiene muchas esperanzas.



Barcelona juega el domingo ante el Alavés por la primera jornada de La Liga Santander. El partido se realizará en el Camp Nou, tal como se hace la edición LIII del Trofeo Joan Gamper.