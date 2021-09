Sergio Agüero ha hecho noticia en la previa del partido entre Barcelona vs. Cádiz por la sexta fecha de LaLiga Santander. No porque haya superado su lesión y esté listo para volver a las canchas, sino por el radical cambio de ‘look’ al que se ha sometido este miércoles. El delantero azulgrana se ha rapado por completo la cabeza y lo ha dejado ver en sus redes sociales con un video que no ha tardado en viralizarse en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y más.

Durante una transmisión en vivo, Agüero apareció siendo completamente rapado. En un inicio, el argentino se mostró incrédulo al ver lo que el barbero estaba haciendo con su cabeza. Luego lo tomó con buen humor y terminó riéndose del peinado que le iba quedando.

“Ya está pa’, liquidado”, empezó diciendo Agüero durante la transmisión. “Me va crecer no pasa nada. Cabeza de rodilla, decime ahora. Ahora díganme pelado, cualquier cosa, me la banco”, le dijo el argentino a los miles de seguidores conectados a la transmisión.

Minutos más tarde, Agüero publicó una foto con el trabajo completo. “Eres tú, Mascherano”, le preguntó la cuenta oficial del Barcelona. Mientras que Claudio Bravo, excompañero en el City, publicó: “Que pelo te sacaste, pa’”.

La publicación de Agüero tras un rapado completo.

‘Kun’ todo el optimismo

El delantero argentino del Barcelona aún no puede debutar en LaLiga debido a una rotura en el tendón del gemelo interno de la pierna derecha. El club catalán informó que el sudamericano estará de baja hasta mediados de octubre, pero él cree que su recuperación podría acortarse algunas semanas.

“Estoy muy bien, progresando bastante. Ya seguramente la próxima semana estaré trabajando en cancha. Vengo bien. No hay un pronóstico sobre cuándo volveré, pero vamos avanzando muy bien. Quizá se puedan acortar algunas semanas”, dijo con optimismo hace unos días en entrevista con ‘RAC 1′.

Cabe recordar que el ‘Kun’ Agüero llegó al Barcelona como agente libre tras no renovar con el Manchester City, club en el que estuvo vinculado desde el 2011.





