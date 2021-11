El entrenador Eduardo Coudet, advirtió de que el cuadro culé, rival este sábado en el Barcelona vs. Celta en la decimotercera jornada de LaLiga Santander, tiene una plantilla con jugadores “de mucha jerarquía” y evitó pronunciarse sobre si Ansu Fati es el heredero del delantero argentino Leo Messi porque prefiere hablar del ‘diez’ vigués, Iago Aspas.

“¿Ansu Fati, el heredero de Messi? Pregúntame por el diez mío, que es Aspas”, apuntó en rueda de prensa el técnico del equipo vigués, que propuso que Balaídos ovacione a Aspas en el minuto 10 del partido para “darle un mimo” a su jugador ‘franquicia’.

“Vamos a enfrentarnos a un equipo que tiene jugadores de muchísima jerarquía y que lo está haciendo bien con el entrenador que está. Nos enfrentamos al Barcelona, que nunca es fácil, así que nosotros estamos pensando en lo que podemos hacer en un partido importante”, comentó acerca de los blaugrana.

Con la duda de Santi Mina, Coudet consideró “importantísimo” regresar a la senda del triunfo tras el empate (0-0) en Vallecas. “Porque se nos viene negando la victoria. Hemos merecido la victoria en más de un partido. Tenemos la necesidad y las ganas de regalarle otra alegría a nuestra gente”, comentó.

El técnico argentino subrayó que el Barça “tiene jugadores importantes” y ha exhibido un “buen juego” en los últimos partidos. “Siempre es un rival de máxima tensión. Opinar del rival no me gusta, pero tenemos enfrente a un gran equipo. A quién no le va a doler perder a Messi, pero tiene jugadores determinantes que pueden aparecer en cualquier momento y sentenciar el partido”, manifestó.

Aún así, Coudet confesó que se siente “más obligado” a ganar por la situación clasificatoria. “Queremos ganar en casa, venimos haciéndolo bien y los últimos partidos en casa nos ha castigado más allá del rendimiento futbolístico. Estamos generando situaciones, ya se nos va a abrir el arco. Ojalá sea mañana”, deseó.

En este sentido, recordó que el Celta cuenta con “definidores importantes”. “Esperemos que esperemos que a Iago se le abra la portería. Es nuestro jugador franquicia. Mañana sería un buen partido para hacerle una ‘caricia’. Lo de él pasa más por lo anímico que por lo técnico. Mañana el estadio va a estar lleno y sería un buen momento para hacerle un mimo. Me gustaría que en el minuto 10 se llevara una ovación”, sugirió.

Con la confianza de que la “pelota va a entrar”, dijo que deben “plantarle cara a todos”. “Con el Sevilla y la Real merecimos los tres puntos y son de los mejores equipos del campeonato. Tratamos de hacer nuestro juego y de imponernos. Pensamos en lo que vamos a hacer nosotros. El Barcelona es un equipo que, con espacios, te puede lastimar. Todo va cambiando según van pasando las cosas en el juego, pero queremos ser protagonistas en el partido, sin duda”, zanjó.

