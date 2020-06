El entrenador del Barcelona, Quique Setién, explicó este viernes que el caso del centrocampista Arthur Melo, cuyo fichaje por el Juventus podría producirse este mismo fin de semana, es común en un deporte como el fútbol, en el que muchos jugadores no cumplen con las expectativas generadas con sus fichajes.

“No es el primero ni el último jugador que ficha con unas grandes ilusiones y expectativas y al final no fructifican por lo que sea. No sé si va a pasar con Arthur o no, pero le pasa a muchos equipos y a muchos jugadores. Nunca sabremos si está bien hecha la operación o no”, comentó Setién en la rueda de prensa previa al partido de Liga de este sábado ante el Celta de Vigo.

El brasileño, de 23 años, llegó al Barcelona el verano del año 2018 como una apuesta de futuro e incluso se le comparó con Xavi Hernández, quien llegó a reconocer encontrar similitudes con su juego.

El entrenador azulgrana afirmó estar satisfecho con el rendimiento de Arthur en su tiempo al frente del equipo, pero reconoció que quizás le falto un poco más de “continuidad” en el juego.

“Es verdad que ha habido cosas que le hemos tenido que ir recalcando y ha tratado hacerlas por todos los medios. No es fácil cambiarle a un futbolista cosas que otros entrenadores le han dicho que estaban muy bien. Le ha faltado un poco de continuidad pero va en el buen camino”, comentó.

¿Arthur a la Juventus?

Por lo que respecta a su posible salida a final de temporada, Setién se mostró claro y dijo que, pese a los rumores, el club no le ha informado al respecto.

Lo que sí que confirmó Setién es que, en el caso de que Arthur decida abandonar el Barcelona, hablará con él para mentalizarle de que debe aislarse y concentrarse, porque tiene “cosas importantes que decir”.

“Yo sigo contando con él. En principio va a hacer el entrenamiento y va a viajar con posibilidades de jugar mañana. Hay que tratar que todo este ruido no le afecte y en el caso de que tenga que jugar que trate de dar lo mejor de sí mismo”, añadió Setién.

