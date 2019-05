¡Explotó Balaídos! El buen gol de Maxi Gómez al Barcelona para adelantar al Celta de Vigo [VIDEO]

El primer gol del Barcelona vs Celta de Vigo cayó a los 67 minutos gracias a una gran definición del uruguayo 'Maxi' Gómez, quien tras aprovechar un buen centro de Boudebouz, metió la pierna izquierda para adelantar a un club gallego que sueña con la salvación en Liga Santander.



El segundo gol del Celta llegó ya casi al final del partido gracias a una gran definición de Aspas. El hombre del equipo gallego clavó un penal para darle el triunfo a los celestes y la salvación en LaLiga Santander.

Ganar al campeón de LaLiga permitiría al conjunto celeste mantener, o incluso aumentar, su renta sobre sus principales rivales a falta de dos jornadas para el final del curso, además de una inyección de moral antes de visitar San Mamés, donde le esperará un Athletic que tiene a tiro su clasificación para la Europa League.



Fran Escribá, técnico del Celta de Vigo, podrá contar con su referente ofensivo ante Barcelona, Iago Aspas, quien se ha recuperado del esguince en el hombro derecho que sufrió en el último duelo contra Leganés, y recupera a Okay Yokuslu, que no jugó en Butarque por sanción.



Ambos estarán en un once en el que la principal novedad puede ser el regreso de Brais Méndez, quien reapareció ante el conjunto madrileño. Ocuparía el puesto de Boudebouz en un centro del campo que completarían Okay y Lobotka en el doble pivote y Boufal en la banda izquierda.

