En la previa del partido de Champions League entre Barcelona y Dinamo Kiev, Ronald Koeman ha recibido una terrible noticia. Y es que según el diario ‘AS’, el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comunicará la apertura de un expediente disciplinario contra el entrenador azulgrana por criticar el VAR tras el Clásico de España ante Real Madrid.

“Para mí no es penalti y al final del partido le he dicho al árbitro que ojalá me puedan explicar lo que pasa con el VAR aquí en España. Llevamos cinco jornadas y el VAR siempre ha entrado en contra del Barcelona. ¿Por qué solo hay VAR en nuestra contra?”, dijo Koeman el pasado 24 de octubre tras perder el partido en Camp Nou.

Semejantes declaraciones lo han llevado a afrontar un expediente disciplinario que podría terminar en dos a doce partidos de sanción para el DT neerlandés. Así lo señala el nuevo artículo 100 bis del Código Disciplinario de la RFEF publicado hace unas semanas.

“La realización por parte de cualquier persona sujeta a disciplina deportiva de declaraciones a través de cualquier medio mediante las que se cuestione la honradez e imparcialidad de cualquier miembro del colectivo arbitral o de los órganos de la RFEF; así como las declaraciones que supongan una desaprobación de la actividad de cualquier miembro de los colectivos mencionados cuando se efectúen con menosprecio o cuando se emplee un lenguaje ofensivo, insultante, humillante o malsonante, serán sancionados. Tratándose de futbolistas, técnicos, preparadores físicos, delegados, médicos, ATS/FTP, ayudantes sanitarios o encargados de material, de cuatro a doce partidos de suspensión y multa en cuantía de 601 a 3.005,06 euros”, reza el documento.

Tal como informa la citada fuente, “se espera que el expediente culmine en el plazo máximo de tres o cuatro semanas, momento en el que se conocerá si Koeman finalmente es sancionado”.

A ganar para clasificar

El Barcelona recibe el miércoles a un Dinamo de Kiev, diezmado por el covid-19, en busca de tres puntos que le afiancen como líder del grupo G de la Liga de Campeones, tras su última victoria sobre la Juventus.

El equipo azulgrana comanda la llave con tres puntos de ventaja sobre el equipo italiano y cinco sobre su rival ruso y el Ferencvaros, tercero y cuarto, respectivamente.

Tras dos victorias frente al Ferencvaros y la ‘Juve’, un nuevo triunfo mantendría cómodamente asentado en la punta de la tabla a un Barça, que está viviendo mejor en Europa que en su campeonato doméstico.





TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO