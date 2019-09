"Estamos contentos con Ansu Fati": Valverde lo pondría de titular en la Champions League

► La hora de la revolución: Zidane echa mano de sus millonarios fichajes para debut en París



Si algo se le criticó en las dos primeras temporadas a Ernesto Valverde fue mal tino para encontrar respuestas a bajas o lesiones que sufrieron las estrellas principales del Barcelona , sea por escoger mal al reemplazante o la opción en el ramillete de opciones que tenía. Sin embargo, esta temporada tuvo, quizás, el mejor acierto en lo que va de su gestión en el club culé con la aparición de Ansu Fati.

El joven delantero de 16 años recibió la oportunidad de debutar en el segundo encuentro del Barcelona ante las bajas de Lionel Messi y Luis Suárez y no se amilanó: en tres encuentro lleva anotados dos goles y una asistencia. y ya se volvió una opción más que válida para su técnico, quien lo tendrá para el debut de la Champions League ante el Borussia Dortmund en el Signal Iduna Park.

Por ello, en conferencia de prensa, el técnico respondió que está contento con el bisauguineano de 16 años. " No mucho. Solo temas tácticos. No soy de dar muchos consejos, pero hablaré con él. Prefiero darle un poco de aire, pero quiero que se asuma con normalidad, sabiendo que es una excepcionalidad todo lo que le está pasando. Si juega no es para batir récords si no porque consideramos que es necesario para el equipo. Estamos encantados con él ", mencionó.

Vuelve Messi

Una de las noticias que más causó furor este lunes fue la convocatoria de Lionel Messi por parte de Ernesto Valverde. El '10' argentino vuelve a las canchas tras tres meses por una lesión en el soleo y posiblemente esté en el banco de suplentes ante el Dortmund en Alemania.

El delantero podría esperar para formar el tridente de temer que todo culé espera: con Luis Suárez y Antoine Griezmann. El que sí podría arrancar de titular por un tema de necesidad es Ansu Fati, quien se convertiría así en el jugador más joven en debutar en la historia de la Champions League.

