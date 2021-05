Cierre de temporada atípico para los culés, sin pelear por nada y con varios referentes de vacaciones. El FC Barcelona culmina su participación en LaLiga Santander con su visita al Eibar, en Ipurúa este sábado, y lo hará con siete ausencias entre lesiones, sanciones y vacaciones anticipadas, como las de Lionel Messi, al no jugarse más que tres puntos en el campeonato, en donde solo pelean el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

Mientras que Coutinho, Sergi Roberto y Ansu Fati eran bajas conocidas por lesión, se les unió esta semana el portero Marc-André Ter Stegen, que el pasado jueves pasó por quirófano para solventar una lesión de rodilla.

Por otro lado, no podrá estar en Ipurúa, contra un Eibar colista y ya descendido, un Clément Lenglet que debe cumplir sanción al ver la tarjeta roja en la derrota contra el Celta de Vigo (1-2) en el último partido liguero, disputado en el Camp Nou.

Además, el capitán Leo Messi y el joven centrocampista Pedri tampoco viajan con el grupo, con permiso del técnico, Ronald Koeman, que les ha dado vacaciones anticipadas al ser dos de los jugadores con más minutos acumulados en esta temporada.

Así, la lista es la siguiente: Dest, Piqué, Araujo, Sergio, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Dembélé, Riqui Puig, Neto, Trincão, Jordi Alba, Matheus, De Jong, Umtiti, Junior, Iñaki Peña, Ilaix Moriba, Mingueza, Konrad y Arnau Tenas.

Dardo de Koeman a Laporta

El técnico neerlandés ha lanzado un órdago al presidente del club, Joan Laporta, y al área deportiva al asegurar que últimamente no ha notado la “confianza” del club al no hablar con él del futuro del equipo, pese a tener un año más de contrato, y ha dejado claro que quiere cumplirlo y que se ve “capacitado” para hacerlo.

“En la última parte de la temporada no he notado la confianza, no hemos hablado del futuro y tengo contrato. Entiendo que por los últimos resultados hay dudas, pero hay que hablar”, pidió el técnico a Laporta en rueda de prensa.

“Sé dónde estoy y que hay que ganar cosas. Pero siempre he dicho que siempre he dado la cara en todas las ruedas, he sido el único portavoz del club mucho tiempo esta temporada, hay que reconocerlo. Al final, no ganamos y si pensamos que necesitamos otro entrenador y otros jugadores, perfecto. Pero hay que comunicarlo”, reiteró.





