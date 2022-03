Barcelona vs. Elche EN VIVO: canales y hora de transmisión por LaLiga Santander.

Barcelona vs. Elche se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 6 de marzo por la fecha 27 de LaLiga Santander en partido que se llevará a cabo en el estadio Manuel Martínez Valero de la localidad de Elche (España). El partido está programado para las 10:15 de la mañana (hora peruana y 4:15 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de SKY Sports, DirecTV y Movistar para España. Revisa la siguiente tabla de horarios y canales. El árbitro del encuentro será el español Mario Melero López del Comité de Árbitros de Andalucía.

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos EN VIVO y EN DIRECTO con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter del Barcelona y Elche.

El Elche recibe este domingo al Barcelona con el objetivo de mantener la excelente dinámica como local desde la llegada del técnico Francisco Rodríguez ante un rival desatado en las últimas jornadas, en las que cuenta sus partidos por goleadas y desea conseguir su primer 9 puntos de 9 en la temporada.

Barcelona vs. Elche: horarios y canales

PAÍS HORA CANAL Perú 10:15 DIRECTV Sports Colombia 10:15 DIRECTV Sports Ecuador 10:15 DIRECTV Sports Argentina 12:15 DIRECTV Sports Chile 12:15 DIRECTV Sports Uruguay 12:15 DIRECTV Sports México 11:15 SKY Sports España 16:15 Movistar LaLiga, LaLiga TV BAR

En la rueda de prensa previa al encuentro liguero de este domingo ante el Elche, el técnico del Barça ni confirmó ni desmintió la reunión que presuntamente tuvo esta semana con el noruego Erling Haaland e instó a centrarse en el presente, si bien dejó claro que se está planificando la próxima temporada.

“No puedo dar detalles. Lo único que puedo decir es que estamos trabajando en el futuro del club”, respondió Xavi, que sí habló del joven mediapunta Pablo Torre, cuyo fichaje por el Barça procedente del Racing de Santander se oficializó anoche, y de quien dijo que “es un talento natural”.

Preguntado por su rol en los fichajes, el preparador catalán reconoció que con el presidente Laporta, el director de fútbol, Mateu Alemany, y Jordi Cruyff, miembro de la dirección deportiva, forman un buen equipo.

“Mi rol es importante, pero no estoy solo. Todo el mundo forma parte de un equipo y esto es muy bueno para el Barça”, desveló el preparador.

En este sentido, reconoció que el hecho de ser un exjugador “es una de las ventajas” que tiene cuando tiene que hablar con jugadores que interesan al club y a los que, según dijo, les explica detalles relacionados con el proyecto deportivo, el modelo de juego, el club y la ciudad.

“Lo más importante es que no he visto todavía a ningún jugador que haya dicho no a jugar al Barça. A todo el mundo le hace ilusión venir al Barça y esto hay que aprovecharlo”, destacó.

El único momento en el que Xavi mencionó el nombre de Erling Haaland fue cuando se le preguntó si su eventual llegada y la de Kylian Mbappé al fútbol español sería positiva para LaLiga: “Mejorarían LaLiga y sería más atractiva. Este tipo de jugadores atrae a muchos espectadores”.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.