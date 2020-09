La denuncia de Quique Setién ha caído como ‘baldazo de agua fría’ en tienda azulgrana, y no solo por lo que a nivel de imagen institucional se refiere o económicamente lo que le costará afrontar el caso en tribunales, sino también en lo deportivo, pues en España se ha abierto la gran interrogante de si la demanda del extécnico azulgrana impedirá el debut en los banquillos de Ronald Koeman en LaLiga, aunque, desde luego, mañana estará en el Barcelona vs Elche por el Trofeo Joan Gamper.

Resulta que mientras que el Barcelona no llegue a un acuerdo de manera inminente con el técnico cántabro, no podrá inscribir al entrenador neerlandés y este no podrá sentarse en el banquillo como técnico azulgrana desde la tercera jornada de Liga.

Según el artículo 163 del Reglamengo de la Federación de España, “no se tramitará licencia de entrenador, segundo entrenador, entrenador de porteros o preparador físico al club que, habiéndolas solicitado, no haya satisfecho o garantizado la totalidad de las cantidades que, en su caso, adeudara a estos o a sus antecesores en el cargo”.

También, el apartado señala que “no se tramitarán ni renovarán licencias de entrenadores ni se librarán tampoco de futbolistas, a aquellos clubs que no hayan satisfecho o garantizado, al 30 de junio del año de que se trate, la totalidad de las cantidades que adeudasen al entrenador o entrenadores anteriores”.

La otra posición

Sin embargo, según adelanta el medio ‘Mundo Deportivo’, la obligación de abonar todas las cantidades pendientes a un entrenador destituido como premisa antes de tramitar la ficha de su sustituto ya no es vigente.

Ahora, la tramitación de la ficha del nuevo técnico no requiere ninguna condición previa. En el caso del Barça, pues, la Federación debe tramitar la licencia de Koeman sin problemas.

¿Por qué reclama Setién?

El extécnico azulgrana reclama que “no fue hasta ayer, 16 de septiembre (un mes después), cuando me han remitido, por primera vez, la comunicación escrita de dicho despido (sin liquidación alguna)”. También, en dicho informe “revela la intención de la directiva de no cumplir con sus contratos laborales”. Además, añade que, para su “sorpresa”, el Barcelona tiene intención de reubicarles en un futuro en el club.

