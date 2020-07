Barcelona y Espanyol chocarán este miércoles en Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga Santander en un encuentro en el que los azulgranas pueden decretar el descenso de los ‘Pericos’ y de paso cobrar venganza por aquel gol de Raúl Tamudo, en 2007, que los dejó sin el título del fútbol español.

Al igual que el Espanyol hoy, el Barcelona tenía la obligación de ganar el derbi en casa para seguir peleando con el Real Madrid el campeonato de la temporada 2006-07. En otra parte de España, los dirigidos en aquel entonces por Fabio Capello se medían ante Zaragoza en La Romareda.

La tabla de posiciones mostraba que Barça y Madrid llegaban empatados en 72 puntos a dos fechas del final de LaLiga. Sin embargo, la diferencia de goles favorecía al equipo blanco, que solo dependía de sí para salir campeón en aquella temporada.

El partido empezó bien para el Barcelona. Se adelantó con un gol con la mano de Messi y aunque luego sufrió el empate de Tamudo, volvió a ponerse adelante en el marcador con otro tanto del argentino. Los ‘Culés’ ganaban 2-1 a un par de minutos del final y parecían tener el partido controlado, pero...

Kilómetros más allá, en La Romareda, el Zaragoza vencía 2-1 al Real Madrid, pero a los 83′, apareció Ruud van Nistelrooy para decretar el 2-2. Exactamente 18 segundos después, en la Ciudad Condal, Raúl Tamudo igualaba las acciones con un gol que hasta hoy llena de orgullo a los ‘Pericos'.

Tras pase de Rufete, hoy DT del Espanyol, llegaba el empate a dos. El marcador no se iba a mover más. Los azulgranas habían dejado ir una gran chance de superar a los blancos en la tabla. El resultado aquella noche en Camp Nou fue determinante.

En la última fecha, Real Madrid y Barça ganaron sus respectivos partidos y nada cambió en la tabla. Los de Valdebebas ganaron LaLiga gracias a un gol que desde ese momento pasaría a llamarse el Tamudazo.

Habla el protagonista

“¡Cada día me lo recuerda alguien por la calle! Da igual donde esté. Cuando estuve en el Pachuca, en México, fuimos a jugar un partido a Los Ángeles y allí todos eran del Madrid o del Barça. Uno me decía: ‘Ehhh, nos jodiste la Liga, nos jodiste la Liga’. Y otro: ‘Gracias, tío, ¡nos diste la Liga!’. ¡Hasta en Dubái! Fui a Emiratos Árabes y en el control de pasaportes un empleado me dijo algo muy entusiasmado. Pedí que me lo tradujeran: ‘Dice que les jodisteis la Liga’”

“Siempre digo lo mismo: cuando marqué el segundo gol no sabía lo que estaba pasando. Si el Madrid iba a ganar la Liga o qué. Y, más que joderle la Liga al Barcelona, lo que pensaba era en que había marcado en el Camp Nou, que habíamos empatado, que superaba a Marañón como máximo goleador del club y que el año anterior nos habían cantado: ‘¡A Segunda, a Segunda!’.





