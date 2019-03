Piqué despluma a los 'Pericos': "En patrimonio, tengo más que el presupuesto del Espanyol este año"

En la previa del Barcelona vs. Espanyol , válido por la fecha 29 de LaLiga Santander 2019 en Camp Nou, el defensa Gerard Piqué encendió la polémica al asegurar que su patrimonio personal es superior al presupuesto de su rival de turno.

Durante una picante entrevista en el programa "La Resistencia" de Movistar+, Piqué se animó a responder preguntas que normalmente no contesta, incluso sobre su intimidad.

¿Cuántas veces has tenido relaciones sexuales en este mes, de manera exacta? o ¿cuánto dinero tienes? El presentador del programa dio a escoger a Gerard Piqué entre esas dos preguntas, pero el defensa del Barcelona, muy suelto de huesos, soltó: "Voy sobrado en las dos. ¿Qué te pone más saber de mí?".

Para meterle más picante, Piqué decidió aumentar su respuesta, en relación al sexo: "¿Cuentan las del Bernabéu?", en relación a las veces que le ganó al Real Madrid como visitante. Pero la polémica llegó cuando decidió comparar su patrimonio con la del club Espanyol.

"En patrimonio tengo más que el presupuesto del Espanyol de este año", expresó. La producción del programa buscó el dato y aseguró que eran 57 millones de euros lo que manejaba el club 'Perico', pero Piqué replicó: "No, no son 57, son muchos más".



Hay que recordar que Barcelona vs Espanyol chocan este sábado desde las 10: 15 de la mañana a través de la señal de DirecTV. Los azulgranas afrontan el derbi catalán con la posibilidad de dar el golpe definitivo para llevarse el campeonato.



