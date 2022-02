El entrenador del Barça, Xavi Hernández, reconoció que el punto de este domingo es “insuficiente” aunque también vio el partido perdido ante el Espanyol, algo que “hubiera sido muy injusto” por lo que hicieron en el campo del vecino catalán. Y recordó que en Cornellá perdió el líder Real Madrid, haciendo alusión al 2-1 de los blanquiazules en la primera vuelta en el mes de octubre.

“Hemos generado ocasiones y en esos momentos hay que sentenciar los partidos. Cuando nos anulan el gol de Gavi es cuando mejor estábamos y luego nos marcan”, empezó diciendo. “Nos llevamos un punto insuficiente pero nos llevamos un punto. Aquí perdió el líder”, recordó el técnico.

El cuadro culé salvó el empate en el minuto 96 con un cabezazo de Luuk de Jong y se había puesto 0-1 en el minuto dos por medio de Pedri. Sin embargo, entre Sergi Darder y Raúl de Tomás, se encargaron de remontar el partido.

“Hemos cambiado de sistema y con el público no se escucha. He optado por el papelito. Hemos arriesgado pero hemos sacado un punto, nos ha venido bien la entrada de gente de refresco. Seguimos teniendo fe, hemos estado intensos muchas fases. No hemos jugado excelente pero hemos hecho un partido para ganarlo”, dijo.

Por otro lado, Xavi se refirió a la expulsión de Piqué y a la lesión de Araujo, como bajas para la visita a Mestalla, y valoró el regreso de Dembélé recordando que “es uno más”. “De momento parece que son molestias, ya las tuvo durante la semana. Se ha ido resintiendo. Piqué es una baja muy importante porque está tirando de carácter y liderazgo. Vamos a competir con el Nápoles y con el Valencia, contra lo que venga y con lo que tengamos”, apuntó.

“Ahora estamos consiguiendo marcar, antes nos costaba más. Ahora tenemos gol pero concedemos. Por sensaciones hemos hecho méritos para ganarlo”, terminó.

