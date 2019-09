Se 'rompió' y no se sabe cuándo vuelva: la lesión de Ansu Fati que deja al Barcelona sin estrellas

► Otro escándalo salpica a Messi: DT de Sudán también denunció amaño en 'The Best' y mostró pruebas [FOTO]



El partido entre Barcelona vs Getafe , por la fecha 7 de LaLiga Santander 2019, no contará con la presencia de Lionel Messi y tampoco la de Ansu Fati. Sí, tal como lees. El jugador de raíces africanas se ha lesionado de la rodilla derecha y no se sabe cuándo volverá a las canchas, tal como ha informado el propio club azulgrana.



La nueva 'joya' del Barcelona entrenó este viernes con el primer equipo en el campo Tito Vilanova y al final de la sesión, presentó molestias tendinosas en la rodilla derecha. "Es baja para el partido de mañana y la evolución marcará su disponibilidad", publicó la institución de Les Corts en su página web.



La lesión de Ansu Fati supone un gran contratiempo para Ernesto Valverde ya que contaba el con juvenil ante la lesión de Messi y bajo estado de forma de Luis Suárez. Tenía grandes chances de ser titular, pero finalmente será parte de la lista de bajas en la que también se encuentran Alba y Umtiti.



Para el Barcelona vs Getafe, Valverde finalmente ha convocado a: Ter Stegen, N. Semedo, Piqué, I. Rakitic, Sergio, Todibo, Arthur, Suárez, O. Dembélé, Neto, Lenglet, M. Wague, Griezmann, Aleñá , S. Roberto, F. De Jong, Vidal, Junior y C. Pérez.



Barcelona afronta una jornada importante si quiere reducir distancias con el Real Madrid, líder con cuatro puntos más, y el Atlético de Madrid, situado a tres puntos, dos rivales directos que este sábado se ven las caras en el Wanda Metropolitano.



Sin Messi y Ansu Fati, Luis Suárez, todavía lejos de su mejor forma, y Antoine Griezmann, máximo goleador con tres tantos, se perfilan como los principales argumentos en ataque.



Una de las opciones que tiene Valverde para suplir al argentino y al bisauguineano es Dembélé. El francés, ya recuperado de una lesión muscular, jugó 45 minutos ante el Villarreal, aunque demostró que todavía no está al cien por cien.

