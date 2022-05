Barcelona vs. Getafe se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 15 de mayo por la fecha 37 de LaLiga Santander 2022 en partido que se llevará a cabo en el estadio Coliseum Alfonso Pérez de la localidad de Madrid (Andalucía). El partido está programado para las 12:30 del mediodía (hora peruana y 07:30 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, SKY Sports México y Movistar para España. Revisa la siguiente tabla de horarios, canales y la mejor previa que solo aquí vas a leer.

Un punto es lo que necesitan el Getafe y el Barcelona para conseguir sus objetivos, la permanencia y el segundo puesto, respectivamente, y es el botín que intentarán obtener para poner fin al sufrimiento que han vivido esta temporada.

El Getafe ha peleado desesperadamente jornada a jornada por no acabar en Segunda División. Después de un inicio nefasto, en el que sumaron sólo uno de veinticuatro puntos posibles, la llegada de Quique Sánchez Flores en lugar de Míchel fue balsámica. Desde entonces, poco a poco, fueron escalando hasta rozar la cima del éxito, a sólo una unidad de distancia.

En el Barcelona desean acabar el curso de la forma más digna posible. Necesita un punto de los seis que restan para asegurar matemáticamente el segundo puesto de LaLiga Santander, que da derecho a disputar la Supercopa de España, y tendrá su primera oportunidad para lograrlo en el Coliseum Alfonso Pérez.

Barcelona vs. Getafe: horarios y canales

PAÍS HORA CANAL Perú 12:30 DIRECTV Sports Colombia 12:30 DIRECTV Sports Ecuador 12:30 DIRECTV Sports Argentina 14:30 DIRECTV Sports Uruguay 14:30 DIRECTV Sports Chile 13:30 DIRECTV Sports México 12:30 SKY S´ports España 19:30 Movistar LaLiga

En la previa del partido, Xavi Hernández comentó que “si no ganas, ni eres competitivo, hay que hacer cambios” con vistas al futuro y considera que es fundamental disponer de un par de jugadores en cada demarcación. Sin embargo, admite el entrenador azulgrana que todo pasa por la compleja situación económica por la que atraviesa la entidad catalana.

“¿Si se puede ir algún jugador importante? Las circunstancias del club son las que mandan. Soy una parte importante -en la toma de decisiones-, pero también lo es la ejecutiva -Mateu Alemany, Jordi Cruyff y Joan Laporta- y dependemos de la situación económica. En pocos días, cuando hayamos conseguido el objetivo mínimo -ser segundos- tenemos que saber en qué situación estamos”, dijo.

Xavi explicó que ya se está planificando el futuro, pero la cuestión económica es lo que “mantiene a raya” las expectativas, que marca “el presente y el futuro” y determina si se tiene que planificar “una cosa u otra”.

Añadió que aún hay “cosas en juego” -el Barça necesita un punto para asegurarse la segunda plaza- y que cuando se haya cumplido el objetivo es “cuando hay que empezar a decidir”.

En todo caso, el técnico considera que hay “jugadores intocables”, como también hay “transferibles e intransferibles” y que todo lo tiene en su cabeza. “Solo falta saber en qué situación económica estamos para decidir”, insistió.

Pese a esta dificultad, Xavi no cree que se tengan que rebajar las expectativas, aunque reiteró durante su comparecencia ante los medios que no era el momento de hablar de jugadores (Lewandowski, Morata) que no pertenecen al Barça.

“Siempre soy optimista, el año que viene tenemos que competir. Este año parecía que podíamos luchar por algún título, sobre todo en febrero y marzo, pero hay que ser autocríticos y exigentes. Hay que luchar por títulos, somos el Barça y el año que viene vamos a intentar ganar títulos. Ese es el objetivo”, aseguró.

Habló de Frenkie de Jong, en la órbita del Manchester United tras el fichaje como entrenador de Erik ten Hag -técnico del Ajax cuando de Jong jugaba allí-, y recalcó que el holandés es un jugador “muy importante”.

“Conmigo ha sido titular siempre, menos en alguna rotación. Es un futbolista fundamental, pero luego está la situación económica del club. Para mí es un jugador que puede marcar una época en el club”, aseveró.





