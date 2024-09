Por la fecha 7 de LaLiga de España, Barcelona vs Getafe se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV este miércoles 25 de septiembre desde el Estadio Olímpico de Montjuic. Los culés llegan a este duelo como líderes con 18 puntos; sin embargo, tienen al Real Madrid, que recientemente sumó una victoria y les pisa los talones. Por lo tanto, no pueden dar un paso en falso ante el ‘Geta’, que no conoce lo que es un triunfo en lo que va la temporada. El encuentro está programado para iniciar a las 2:00 de la tarde (horario en Perú) y será transmitido GRATIS AHORA por STREAMING para toda América Latina a través de las señales de ESPN y Disney Plus. En México, el encuentro se verá en SKY Sports y Movistar llevará todas las incidencias en España. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV ni Pelota Libre TV, señales piratas. ¡Mira la transmisión en Depor!

Barcelona vs Getafe por la fecha 7 de LaLiga de España. (Vídeo: CLub Barcelona).