Barcelona vs. Granada EN VIVO: a qué hora y dónde ver vía ESPN 2 y Fútbol Libre TV

Barcelona vs. Granada se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este domingo 11 de febrero por la fecha 24 de LaLiga de España en partido que se llevará a cabo en el estadio Olímpico de Montjuic de la localidad de Cataluña. El partido está programado para las 3 de la tarde (hora peruana y 09:00 p.m. en España) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN, STAR Plus, SKY Sports (México) y Movistar para España. Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

Barcelona vs. Granada: posibles alineaciones

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Araújo, Cancelo; Christensen, De Jong, Gündogan; Yamal, Pedri y Lewandowski.

Granada: Batalla; Ricard, Miquel, Bruno Méndez, Neva; Sergio Ruiz, Gumbau, Hongla; Melendo, Pellistri y Uzuni.