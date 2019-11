No dio pie a más especulaciones. El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, no se mostró excesivamente preocupado este viernes por si los negocios extrafutbolísticos de Gerard Piqué, pueden descentrar al jugador, señalando que si lo ve “bien jugará, y si no, lo hará otro”.

Valverde se expresaba así al ser preguntado por si teme que los viajes esta semana del central a Madrid para la Copa Davis, que se celebra en la capital española hasta el domingo y cuya reforma lleva adelante su sociedad de inversión Kosmos, podría descentrar al jugador.

“La Copa Davis ya está organizada. Si llega en condiciones o no, lo veremos después de la lista si se queda en ésta”, dijo Valverde, advirtiendo contra la dura semana que espera al Barça. “He hablado con él. Si le veo centrado, si le veo bien, jugará, y si no, pues jugará otro”, agregó el DT en la rueda de prensa previa al partido liguero contra el Leganés.

“Es una semana muy importante para nosotros, desde todos puntos de vistas, desde la Liga, la ‘Champions’, el miércoles tenemos un partido fundamental para nosotros (contra el Borussia Dortmund en Champions), partidos duros, y fuera de casa para el partido de liga (contra el Atlético de Madrid)”, expresó.

Mirando al partido del sábado contra el colista Leganés, Valverde advirtió que “no estamos como para pensar que tenemos enemigos pequeños” y alabó al nuevo técnico mexicano del equipo ‘pepinero’ Javier Aguirre. Barcelona visita al colero de LaLiga en el Estadio Municipal de Butarque.

