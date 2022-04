Barcelona vs. Levante (EN VIVO y EN DIRECTO / vía DirecTV / 2:00 p.m.) se ven las caras en el Estadio Ciudad de Valencia por la jornada 31 de Liga Santander a partir de las 2:00 p.m. El equipo azulgrana espera seguir sumando para soñar con alcanzar al Real Madrid, puntero de la competición. Conoce los horarios y canales del partido por Depor.com.

El Barça, que logró ponerse segundo en la clasificación tras vencer al Sevilla (1-0) la pasada jornada, necesita sumar el séptimo triunfo consecutivo en Liga para seguir aferrándose a las pocas opciones de título que aún mantiene.

El líder, el Real Madrid, está a 12 puntos a falta de ocho jornadas. Pero los azulgranas han disputado un partido menos y se ven capacitados para completar un final de curso impoluto. Además, el Ciutat de València trae grandes recuerdos al Barça. Allí ganó matemáticamente las Ligas 2004-2005 y 2010-2011.

País Hora Canales Perú 14:00 DirecTV Sports Colombia 14:00 DirecTV Sports Argentina 16:00 DirecTV Sports Chile 16:00 DirecTV Sports Bolivia 15:00 DirecTV Sports Venezuela 15:00 DirecTV Sports España 21:00 Movistar LaLiga

Xavi Hernández, dijo que espera “que más pronto que tarde vuelva Ansu Fati” antes de enfrentarse al Levante en el Ciutat de València en partido de Liga.

“Ansu es un jugador diferencial y estamos muy pendientes de él. Me he quedado viendo su entrenamiento. Dice que no siente dolor y va volviendo poco a poco con el grupo. Le veo con buenas sensaciones”, añadió en este sentido el técnico azulgrana en rueda de prensa.

Sobre la lesión de Gerard Piqué, que tuvo que ser sustituido en el primer tiempo el jueves ante el Eintracht (1-1) a causa de una tendinopatía del aductor largo de la pierna izquierda, dijo que “no tiene una lesión en sí, tiene muchas molestias”.

Así, aunque el central no estará ante el Levante, no está descartado para el trascendental partido de vuelta de cuartos de final de la Liga Europa del próximo jueves. “Tiene molestias desde hace mes y medio o dos meses. El otro día dijo basta porque no podía más. Veremos el jueves. Es un desgaste de varias cosas” insistió Xavi.

Además, para enfrentarse al conjunto ‘granota’ el técnico azulgrana aún no recupera a Memphis Depay, que ya se perdió el partido ante el Eintracht por una sobrecarga en el semimembranoso de la pierna izquierda.

A pesar de apurar sus opciones por el título, el objetivo prioritario del Barcelona sigue siendo certificar su clasificación para la Champions League, un billete que aún no tiene ni mucho menos en la mano. Antes de la jornada de este sábado cuenta con un margen de cuatro puntos respecto al quinto clasificado, el Betis, y el triunfo del viernes del Sevilla le obliga a vencer ante el Levante para recuperar el segundo puesto.

Es sábado y el cuerpo lo sabe 😁 pic.twitter.com/EcZkorjkK1 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 9, 2022

