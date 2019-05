¡Se despide del Camp Nou! El jugador del Barcelona al que le han dicho que busque otro club para 2019-20

A horas del Barcelona vs Liverpool , válido por la ida de las semifinales de Champions League 2019 , un jugador del equipo azulgrana figura fuera de la plantilla de la próxima temporada. Hablamos del portero Jokin Ezkieta, a quien según el diario español 'Don Balón', ya le ha comunicado que no seguirá en Camp Nou.



Tal como apunta la citada fuente, el portero del filial del FC Barcelona tiene contrato hasta junio de este año, pero no está en los planes de las dirigencia a pesar de que en algún momento su nombre sonó para alternar en el equipo principal. De esta forma, Ezkieta ya tiene carta libre para negociar con otro club.

En esa linea, 'Don Balón' informa que el joven del FC Barcelona se encuentra en 'coqueteos' con el Athletic Club para reemplazar al portero Álex Remiro, que se enrolará en las filas de la Real Sociedad.



Jokin Ezkieta no va más como portero del FC Barcelona. Jokin Ezkieta no va más como portero del FC Barcelona.

"Ezkieta destaca por su envergadura, 1,93 metros, su buen juego aéreo y su uno contra uno, cualidades que, sin embargo, no le han bastado para abrirse un hueco en el primer equipo azulgrana. En San Mamés tendrá más oportunidades", publica en el diario español.

Sin espacio en el FC Barcelona

Jokin Ezkieta no ha tenido chances en la presente temporada con Ter Stegen y Cillessen en el primer equipo del FC Barcelona. Ni siquiera ha participado en los partidos menos importantes de la campaña como las primeras rondas de la Copa del Rey.



Sin duda, esta noticia ha sorprendido a todos los 'Culés' a poco de los que será la primera semifinal de Champions League entre Barcelona y Liverpool , cuyo transmisión, para toda América Latina, estará a cargo de ESPN y FOX Sports desde las 2 de la tarde (hora peruana).

► ¡Klopp no deja nada al azar! El último movimiento del Liverpool en la previa del partido ante Barcelona



► La peor decisión de su vida: el juvenil que pudo ser parte de la 'generación' del Ajax pero firmó por Real Madrid



► ¡No respetan nada! Fanáticos del Liverpool empujan a anciano a una fuente en Barcelona [VIDEO]



► ¡Florentino ya tiene su favorito! La estrella de semifinales de Champions League que llegaría al Real Madrid