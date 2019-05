El golpe de la previa: el pedido de Mané a Florentino para ir al Real Madrid

No queda nada para el Barcelona vs. Liverpool en el Camp Nou. Mientras los jugadores ultiman los detalles de lo que será una verdadera batalla en la semifinal de ida de la Champions League, en España se publica la última información de Sadio Mané y los rumores que lo acercan al Real Madrid de Zinedine Zidane. El delantero senegalés es uno de los mejores extremos de Europa, tiene gol y velocidad, le encantaría vestirse de blanco, pero tiene un solo pedido para mudarse a Madrid para dejar Liverpool, la ciudad que lo ha puesto en el mapa del fútbol mundial.



De acuerdo a medios en España, Sadio Mané tan solo pediría ser titular indiscutible en la plantilla por un cierto número de temporadas. Con un Real Madrid en reingeniería, puede que Florentino Pérez finalmente traiga a Kylian Mbappé o Neymar, lo que haría que el atacante africano vea mermadas sus posibilidades de estar siempre en el once ideal del equipo madridista.



Con un sueldo neto de seis millones de euros netos por temporada, una posibilidad de que vaya al Real Madrid haría que Mané gane alrededor de 10 millones de euros. El problema, sin embargo, está en lo que piden los ‘Reds’. En Anfield Road se lo valoriza en más de 140 millones de euros, a raíz de las últimas ventas del cuadro al fútbol de España. Puede que Mané no tenga el mismo cartel de Mohamed Salah, pero sí ha demostrado buen fútbol en el 2018-2019.



Mané es otro de los pedidos de Zidane, dado que es imposible que Mbappé pueda cambiar París por Madrid para la próxima temporada. En el Real Madrid hay una lista de nombres y también estrategias, dado que esa información llega a solo poco de jugarse la semifinal de ida de la Champions League. Los madridistas se ponen atentos al partido de Mané.



