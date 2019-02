No hubo contacto, pero... Barcelona se refirió al fichaje de Adrien Rabiot para el verano de 2109

Solo unas horas antes del Barcelona vs Lyon, por octavos de final de la Champions League 2019 , el presidente azulgrana, Josep María Bartomeu, explicó que no ha habido ningún contacto con Adrien Rabiot -en conflicto con su club, el París Saint Germain (PSG), del que se quiere ir-. "Si lo hubiera no se lo podría decir", asegura.



Bartomeu elude entrar directamente en la cuestión de si les interesa: "La planificación del club para las próximas temporadas no se ha lanzado todavía, nos pondremos en marzo".



Añade que el Barcelona da prioridad a los jugadores de su equipo B y si no los encuentra allí, los va a buscar al exterior. "Lo único seguro sobre Rabiot -concluye- es que el 30 de junio quedará libre", en referencia a que en esa fecha expira el contrato con el PSG.



Sobre la vuelta de Neymar al Barcelona

Sobre la posibilidad de que Neymar vuelva a Barcelona, hace notar que en ningún momento ni su padre, ni él mismo, ni nadie de su entorno los ha llamado para decir que querría volver.



"El Barça ha apostado por dos jugadores en el ataque, Ousmane Dembélé y Philippe Coutinho, que compramos con la venta de Neymar. Nuestra hoja de ruta está trazada", declara.